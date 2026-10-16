Una edición especial de Neuquén Emprende por el Mes de la Madre, con más de 170 puestos, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia, se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 16 a 23, en el Parque Jaime de Nevares, con la participación de Confluencia de Sabores.

“Vamos a contar con más de 170 puestos, y para esta ocasión los emprendedores y emprendedoras se prepararon especialmente para el Día de la Madre, con productos y precios accesibles para que todas las familias puedan encontrar un presente”, informó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

La feria reunirá emprendimientos de distintos rubros, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia. La actividad forma parte de las políticas municipales de acompañamiento a la producción local y busca fortalecer los espacios de comercialización para quienes desarrollan sus proyectos en la ciudad.

La programación incluirá un escenario 360°, espectáculos de magia, bandas locales y juegos inflables. También estará la Estación del Bienestar, impulsada por la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, con actividades vinculadas al cuidado de la salud y la promoción del bienestar integral.

“Nos pone muy contentos poder concretar esta edición después de las complicaciones que tuvimos con el clima y los cambios de fecha. Esperamos que las familias puedan acercarse durante las dos jornadas, recorrer los puestos y disfrutar de las distintas propuestas”, señaló Pasqualini.

Confluencia de Sabores tendrá 20 carros de comidas y puestos de bebidas, con jugos naturales, licuados, cervezas artesanales y productos de destilerías locales. También habrá un sector de fuegos con carnes a las brasas.

“Como en cada edición, las primeras horas estarán destinadas especialmente a los más chicos, con espectáculos y actividades recreativas. Después habrá propuestas para compartir en familia. La feria se extiende hasta las 23, así que la invitación es a llevar la reposera, disfrutar de la tarde y quedarse a cenar”, explicó la funcionaria.

Los más de 170 puestos ofrecerán productos de decoración, diseño, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, plantas, accesorios, aromas, artesanías, chocolatería, encuadernación, madera, macramé, textiles y vitrofusión.

La Sala de Elaboración también tendrá presencia con un espacio destinado a la comercialización de productos sin TACC y al asesoramiento para personas celíacas y vecinos interesados en conocer más sobre este tipo de alimentos.

Pasqualini mencionó que “después de la feria sin TACC que realizamos en el Hilton, muchas personas se acercaron para consultar y buscar información. Por eso, nos parece importante dar continuidad a ese trabajo y contar con un espacio que no esté destinado únicamente a la venta, sino también al asesoramiento”.

“Neuquén Emprende es un espacio que permite a nuestros emprendedores mostrar y comercializar lo que producen, y a los vecinos acceder a una oferta variada en un mismo lugar. Invitamos a toda la comunidad -convocó Pasqualini- a participar este viernes y sábado, acompañar el trabajo local y disfrutar de las propuestas que preparamos para el Mes de la Madre”