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DESDE LAS 16

Neuquén Emprende por el Día de la Madre: más de 170 puestos, gastronomía y shows en el Parque Jaime de Nevares

La feria se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 16 a 23, con emprendedores locales, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia. La entrada será una oportunidad para encontrar regalos para mamá.

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Por Redacción Neuquén
Viernes, 16 de octubre de 2026 a las 11:03
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"Emprendedores y emprendedoras se prepararon especialmente para el Día de la Madre, con productos y precios accesibles para que todas las familias puedan encontrar un presente”, informó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Una edición especial de Neuquén Emprende por el Mes de la Madre, con más de 170 puestos, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia, se realizará este viernes 16 y sábado 17 de octubre, de 16 a 23, en el Parque Jaime de Nevares, con la participación de Confluencia de Sabores.

“Vamos a contar con más de 170 puestos, y para esta ocasión los emprendedores y emprendedoras se prepararon especialmente para el Día de la Madre, con productos y precios accesibles para que todas las familias puedan encontrar un presente”, informó la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

La feria reunirá emprendimientos de distintos rubros, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia. La actividad forma parte de las políticas municipales de acompañamiento a la producción local y busca fortalecer los espacios de comercialización para quienes desarrollan sus proyectos en la ciudad.

La programación incluirá un escenario 360°, espectáculos de magia, bandas locales y juegos inflables. También estará la Estación del Bienestar, impulsada por la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, con actividades vinculadas al cuidado de la salud y la promoción del bienestar integral.

“Nos pone muy contentos poder concretar esta edición después de las complicaciones que tuvimos con el clima y los cambios de fecha. Esperamos que las familias puedan acercarse durante las dos jornadas, recorrer los puestos y disfrutar de las distintas propuestas”, señaló Pasqualini.

Confluencia de Sabores tendrá 20 carros de comidas y puestos de bebidas, con jugos naturales, licuados, cervezas artesanales y productos de destilerías locales. También habrá un sector de fuegos con carnes a las brasas.

“Como en cada edición, las primeras horas estarán destinadas especialmente a los más chicos, con espectáculos y actividades recreativas. Después habrá propuestas para compartir en familia. La feria se extiende hasta las 23, así que la invitación es a llevar la reposera, disfrutar de la tarde y quedarse a cenar”, explicó la funcionaria.

Los más de 170 puestos ofrecerán productos de decoración, diseño, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, plantas, accesorios, aromas, artesanías, chocolatería, encuadernación, madera, macramé, textiles y vitrofusión.

La Sala de Elaboración también tendrá presencia con un espacio destinado a la comercialización de productos sin TACC y al asesoramiento para personas celíacas y vecinos interesados en conocer más sobre este tipo de alimentos.

Pasqualini mencionó que “después de la feria sin TACC que realizamos en el Hilton, muchas personas se acercaron para consultar y buscar información. Por eso, nos parece importante dar continuidad a ese trabajo y contar con un espacio que no esté destinado únicamente a la venta, sino también al asesoramiento”.

“Neuquén Emprende es un espacio que permite a nuestros emprendedores mostrar y comercializar lo que producen, y a los vecinos acceder a una oferta variada en un mismo lugar. Invitamos a toda la comunidad -convocó Pasqualini- a participar este viernes y sábado, acompañar el trabajo local y disfrutar de las propuestas que preparamos para el Mes de la Madre”

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