Los tulipanes de Huinganco llegaron a Neuquén capital: una flor local para regalar en el Día de la Madre

A pocos días de la inauguración de la temporada de tulipanes en Huinganco, se concretó la primera comercialización de flores con un comercio de la capital neuquina, con motivo de la celebración del Día de la Madre. Este regalo único y de origen neuquino ya se puede conseguir en una florería de la ciudad de Neuquén, ubicada en la calle Carlos H. Rodríguez.

Jorgelina Smolkin, dueña de la florería comentó que, al enterarse del cultivo de tulipanes en Huinganco intentó conseguirlos desde el primer momento, hasta que logró vincularse con el Centro PyME-ADENEU, organismo a cargo de la dirección técnica del cultivo.

Si bien no estaba previsto avanzar en este momento con una experiencia comercial, se decidió que era una buena oportunidad también para dar a conocer los tulipanes neuquinos y su calidad.

“En 61 años del negocio es la primera vez que tenemos una flor producida en la provincia. Para nosotros es un orgullo enorme que sean los tulipanes de Huinganco”, sostuvo Smolkin.

El cultivo de tulipanes es impulsado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del ministerio de Economía, Producción e Industria, la secretaría de Producción e Industria, la Municipalidad de Huinganco y el Vivero provincial.

La compañía Pluspetrol decidió apoyar el proyecto y para la presente temporada realizó un aporte superior a los 33 millones de pesos, para la adquisición de alrededor de 3.000 bulbos y equipamiento.

Con el inicio de la etapa de promoción y preparación de este atractivo turístico, participa también el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Días atrás, durante la apertura de la temporada de tulipanes, el gobernador Rolando Figueroa anunció que “el año que viene vamos a poder arrancar con 200.000 tulipanes en Huinganco, para que nuevamente este emprendimiento haga que el jardín de Neuquén sea lo que verdaderamente queremos”.

El gobernador Rolando Figueroa, durante la presentación de la Primavera en el Alto Neuquén, bajo el concepto de Huinganco Florece.

El tulipán, una flor demandada

Smolkin señaló que el tulipán tiene mucha demanda y luego de la recepción de la producción de Huinganco destacó su calidad.

“La diferencia del tulipán es evidente: los que se consiguen desde otros puntos del país son pequeños. En cambio, los tulipanes de Huinganco tienen un tamaño más que interesante, con colores más intensos y con tallos que se pueden trabajar”, detalló Smolkin.

Fue categórica al afirmar que “de la experiencia de ver flores en años, se nota que es un tulipán de calidad. Haberlo conseguido es un lujo para nosotros. Superó todo lo que hemos visto en cuanto a calibre de flor”.

Las variedades de tulipanes cultivados en Huinganco que se pueden adquirir son Leen Van der Mark, Ile de France y Sancerre.

“La mayoría de nuestras flores son importadas. Hay flores en los que no hay un punto de comparación: los Lilium siempre son mejores los holandeses, las rosas y los claveles los traemos desde Ecuador”, informó Smolkin.

“Flores Pehuén” es una pyme familiar de tercera generación, fundada en Neuquén capital en 1965 y que fue adquirida por Jorge Smolkin y Ercilia Leva, en 1976. “Es nuestra vida, nuestra historia, nuestra familia, lo que sabemos hacer y lo que transmitimos de generación en generación, siempre buscando la mejor calidad, servicio y atención”, resumió Smolkin.

En 2021, “Flores Pehuén” fue distinguido como comercio histórico por el Municipio de la ciudad de Neuquén.