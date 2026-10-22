Lluvias, crecidas y rutas complicadas: cuáles son las zonas más comprometidas por las alertas en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para distintas regiones de Neuquén. Ante el pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos convocó a un comité preventivo para coordinar medidas y anticiparse a posibles situaciones de riesgo, especialmente en zonas cercanas a ríos, arroyos y otros cauces.

La preocupación se concentra en los sectores donde las precipitaciones podrían provocar aumentos importantes del caudal de agua y complicaciones para la circulación. Además, se prevé identificar a los pobladores que residen en áreas vulnerables y organizar posibles evacuaciones en coordinación con las defensas civiles locales.

Qué zonas están bajo alerta

El nivel amarillo comprende la zona cordillerana, con localidades como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé.

En estos sectores se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada.

Por su parte, la alerta naranja alcanza a Buta Ranquil, Chos Malal, Andacollo, El Huecú, Loncopué, Las Lajas, Las Coloradas, Zapala, Piedra del Águila, Picún Leufú, Añelo y Neuquén.

En estas localidades se pronostican tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de lluvias abundantes en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas. Los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.

Preparan medidas preventivas y posibles evacuaciones

La Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos puso en marcha una instancia de coordinación para establecer procedimientos ante eventuales inundaciones, crecidas y otras consecuencias del temporal.

Entre las acciones previstas se encuentra la identificación geográfica de pobladores que viven en sectores expuestos, junto con el relevamiento de sus necesidades particulares. El objetivo es determinar qué personas podrían requerir una evacuación y planificar cómo llevarla adelante de manera segura.

Las precipitaciones podrían provocar aumentos importantes en el caudal de ríos y arroyos, además de nuevos cortes de tránsito en sectores afectados.

La planificación contempla el trabajo conjunto con las defensas civiles de cada localidad para definir vías de salida, procedimientos de evacuación y elementos esenciales que deberían trasladarse en caso de una emergencia.

También se busca contemplar la situación de personas con discapacidad, enfermedades u otras condiciones que puedan dificultar su traslado, especialmente en zonas ribereñas.

Crece la preocupación por los arroyos y los cauces

El incremento del caudal en distintos cursos de agua constituye uno de los principales puntos de atención frente a las lluvias previstas. Algunos arroyos registran modificaciones importantes en su volumen, lo que puede transformar sectores habitualmente transitables en lugares peligrosos.

Entre las zonas que generan preocupación se encuentra el arroyo Covunco, donde se observaron aumentos significativos del caudal. La situación obliga a extremar las precauciones y evitar el cruce de cauces cuando presentan corrientes intensas.

Las localidades ubicadas en las márgenes de ríos y arroyos también requieren especial atención ante la posibilidad de crecidas. Entre ellas se encuentra Picún Leufú, cuya historia está marcada por la inundación de 1975 y la posterior construcción de la represa.

En función de las condiciones de cada sector, las autoridades también podrían restringir temporalmente actividades recreativas y de pesca cuando el volumen de agua represente un riesgo para la población.

Estado de las rutas y recomendaciones

Las condiciones meteorológicas también pueden afectar la circulación vial. Según la información de Vialidad provincial, la Ruta Provincial 5 cuenta con un desvío habilitado y se encuentra transitable con precaución. Sin embargo, el aumento del caudal del arroyo podría generar nuevas interrupciones.

Ante este escenario, se recomienda: