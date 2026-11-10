El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 10 de noviembre anticipa temperaturas máximas de 30 grados en la provincia de Neuquén, con cielo parcialmente nublado y viento del Oeste durante las primeras horas del día.

La previsión alcanza a Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal. En las localidades del norte y el área capitalina se esperan los registros térmicos más elevados, mientras que en la zona cordillerana las temperaturas serán más moderadas.

Durante la tarde, el viento rotará al Sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora en varias de las localidades incluidas en el pronóstico. Hacia la noche aumentará la nubosidad en algunos sectores de la provincia.

Neuquén Capital tendrá una máxima de 30 grados

En Neuquén Capital, el martes comenzará con 18 grados durante la madrugada y cielo parcialmente nublado. Por la mañana, la temperatura llegará a los 22 grados, con viento del Oeste de entre 23 y 31 km/h.

La tarde será el período más cálido, con una máxima prevista de 30 grados. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento cambiará de dirección para soplar desde el Sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Durante la noche, el termómetro marcará alrededor de 25 grados, con condiciones similares de nubosidad y viento.

Cómo estará el tiempo en Zapala y la cordillera

En Zapala, la jornada comenzará con 12 grados y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, la temperatura llegará a los 16 grados y por la tarde alcanzará los 28 grados.

El viento soplará desde el Oeste durante la primera parte del día y rotará al Sudoeste. Para la noche se esperan 16 grados y un aumento de la nubosidad.

En San Martín de los Andes, en tanto, se registrarán temperaturas más bajas. La madrugada tendrá 10 grados y la mañana llegará a los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del Oeste.

Hacia la tarde, el viento rotará al Sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el SMN anticipa cielo mayormente nublado y una temperatura de 16 grados.

Chos Malal también alcanzará los 30 grados

Chos Malal será otra de las localidades neuquinas con una jornada calurosa. El pronóstico indica 15 grados durante la madrugada y una temperatura de 19 grados por la mañana.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 30 grados, con viento que rotará del Oeste al Sudoeste. Por la noche, se esperan 25 grados y cielo mayormente nublado.