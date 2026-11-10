Villa Pehuenia Moquehue sumó vehículos para reforzar las tareas en la localidad

La Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue incorporó dos vehículos 0 kilómetro para reforzar los servicios y las tareas que se desarrollan en distintos puntos de la localidad. Se trata de un camión volcador Volkswagen y una camioneta Toyota cabina simple 4x4, adquiridos con fondos propios y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Las nuevas unidades se suman a un parque automotor que viene renovándose con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de los equipos municipales. Contar con vehículos en mejores condiciones permite afrontar los trabajos cotidianos y atender las necesidades de los distintos sectores de Villa Pehuenia y Moquehue.

La compra forma parte de un proceso que ya tuvo otros avances durante este año. Hace unos meses, el Municipio adquirió un camión Volkswagen Delivery 1180 para la recolección de residuos, equipado con una caja volcadora. La unidad reemplazó al vehículo anterior y permitió agilizar el servicio.

El nuevo camión redujo los viajes para recolectar residuos

La incorporación del Volkswagen Delivery 1180 produjo cambios concretos en el recorrido de recolección. Una tarea que antes necesitaba tres viajes ahora se completa en uno. Además, el personal dejó de realizar la descarga manual de los residuos, lo que simplificó el trabajo diario.

La renovación también había llegado a Moquehue en 2024, cuando ese sector de la localidad sumó su propio camión y equipo de recolección. De esta manera, ambas comunidades cuentan con recursos destinados a responder a sus necesidades de limpieza y mantenimiento.

Las nuevas adquisiciones amplían ese equipamiento y permiten distribuir mejor las tareas municipales. El camión volcador y la camioneta 4x4 se incorporarán a los trabajos que requieren movilidad y herramientas adecuadas para las características del territorio cordillerano.

Arturo de Gregorio destacó la inversión en equipamiento

El intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio, destacó la importancia de sostener la renovación de los recursos municipales. “Cuidar lo que tenemos y sumar lo que hace falta es nuestra forma de hacer crecer Villa Pehuenia Moquehue”, expresó.

La incorporación de los dos vehículos apunta a fortalecer los servicios que reciben tanto los residentes como quienes visitan la localidad. El Municipio continuará equipando sus áreas de trabajo para acompañar el crecimiento de Villa Pehuenia y Moquehue y mejorar la capacidad operativa de sus equipos.