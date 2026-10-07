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Hubo evacuados

Se incendió un transformador en las oficinas de ARCA en Neuquén: qué pasó

Hubo presencia de bomberos y el transformador afectado fue retirado del edificio. Se espera información sobre las causas y si hay personas heridas.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 15:37
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Ocurrió cuando las oficinas estaban por cerrar.

Pasadas las 15 de este miércoles 7 de octubre se informó sobre un incidente ocurrido en las oficinas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Neuquén.

La oficina, ubicada en calle Independencia 150, habría sufrido un tipo de desperfecto eléctrico que provocó que al menos un transformador se prenda fuego.

Tras notar el incidente, se suspendió la atención y se comenzó a trabajar en el lugar para evacuar a los últimos trabajadores que quedaban tras el turno, que finalizaba a las 15.

Por el momento no se han informado las causas del siniestro ni si hubo algún herido. Hubo presencia de Bomberos en el inmueble y se adelantó que el artefacto incendiado estaría ubicado en la zona baja, en la cochera.

 

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