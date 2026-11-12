Una adolescente de 14 años descubrió en el celular de un compañero de curso una imagen suya manipulada con inteligencia artificial. La fotografía original, según contó su madre, mostraba a la joven vestida, pero había sido modificada digitalmente para simular que estaba sin ropa de la cintura hacia arriba.

El episodio ocurrió en el CPEM 12 de Neuquén y generó una situación de profunda angustia para la adolescente y su familia. Según relató Alejandra, la madre de la joven, en diálogo con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550, ambos eran amigos y compañeros de curso. Fue la propia chica quien encontró la imagen en el teléfono del otro alumno y, conmocionada, se comunicó inmediatamente con su mamá.

"Me llama llorando comentándome la situación. Yo le digo: 'Salgo ya para allá, tranquilizate, andá y comentá en dirección lo que pasó'", recordó Alejandra. Cuando llegó al establecimiento, los directivos ya habían hablado con el estudiante, quien reconoció haber creado la imagen.

Según la madre, el adolescente manifestó que ya la había borrado. Sin embargo, hasta el momento no existe certeza de que no haya realizado copias o la haya compartido con otras personas. "No tenemos certeza aún de que él las haya difundido, pero sí las tenía en su teléfono celular", señaló.

El alumno permaneció suspendido hasta este jueves 12 de noviembre, cuando debía reincorporarse a las clases. Esa situación generaba una nueva preocupación para la familia: la posibilidad de que ambos adolescentes volvieran a encontrarse en el establecimiento. Según explicó Alejandra, le habían informado que no podrían mantener ningún tipo de comunicación.

El temor de que la imagen haya circulado

Una de las principales preocupaciones de la madre es desconocer dónde puede estar la imagen y si llegó a otras personas o plataformas digitales. Por eso, reclamó que la Justicia avance con celeridad en la investigación para determinar qué ocurrió con el contenido.

"Esto es lo que necesito, que la Justicia active e investigue ya. No puede seguir pasando los días sin darme una solución porque yo no sé dónde está circulando la imagen de mi hija", expresó.

Alejandra manifestó su temor de que la fotografía haya sido compartida fuera del ámbito escolar e incluso que pueda haber llegado a páginas o espacios de internet donde se comercializan imágenes. Aclaró que no tiene pruebas de que eso haya sucedido, pero considera indispensable que se investigue.

La familia realizó las denuncias correspondientes y busca asesoramiento legal especializado en derechos y tecnología. Mientras tanto, la madre aseguró que desde el viernes pasado debe acompañar personalmente a su hija en los traslados hacia y desde la escuela porque tiene miedo de que vuelva a atravesar una situación de exposición o violencia. "Yo desde el viernes tengo que estar ocupándome de llevar y traer a mi hija de la escuela porque tengo miedo", sostuvo.

La vergüenza y el dolor de la adolescente

Además de la violencia digital, Alejandra describió el impacto emocional que el episodio provocó en su hija. Contó que la adolescente siente vergüenza, incluso frente a compañeros que todavía no conocían lo sucedido, a pesar de que no tuvo ninguna responsabilidad en la creación de la imagen. "Está avergonzada y ella no tiene por qué estar avergonzada de algo que no hizo", remarcó.

La situación también habría generado nuevos episodios de hostigamiento dentro del curso. Según contó la madre, una compañera que ya venía molestando a la adolescente comenzó a divulgar información sobre lo ocurrido y a responsabilizarla por la suspensión del otro estudiante.

La madre aseguró que este episodio no es un hecho aislado, sino que se suma a un año de situaciones de bullying y agresiones psicológicas que su hija viene atravesando desde que comenzó el primer año.

"Si pasó una vez, me acerqué a hacer un acta; pasó dos veces, me acerqué a hacer un acta; pasó tres veces, me acerqué a hacer un acta. ¿Y qué hago yo hoy con las actas?", cuestionó.

También manifestó incertidumbre sobre la continuidad de su hija en el establecimiento. La adolescente quiere cambiarse de escuela, pero, según explicó, no le garantizaron una vacante para el próximo ciclo lectivo y le indicaron que deberá esperar hasta febrero para conocer las posibilidades de conseguir un lugar en otra institución.

La contención familiar

En el cierre de la entrevista, Alejandra hizo hincapié en la importancia del acompañamiento emocional y familiar para los adolescentes que atraviesan situaciones de violencia. Contó que su hija tiene el apoyo de ambos padres, que están juntos para contenerla y ayudarla a transitar este momento. Sin embargo, advirtió que no todos los chicos cuentan con esa red de apoyo y que las consecuencias del acoso pueden ser devastadoras.

"Mi hija hoy tiene contención de los dos padres, estamos juntos para ella, pero hay chicos que no lo tienen", expresó.

Y dejó un mensaje dirigido a las familias: pidió que presten atención a lo que les sucede a sus hijos, que escuchen sus preocupaciones y que no minimicen las situaciones de hostigamiento. "Yo le pido de corazón a cada padre porque no puede ser que a esta altura estemos viviendo estas cosas. Hay que entender la gravedad de lo que pasa", concluyó.

Mientras la familia espera avances en la investigación judicial y una respuesta de las autoridades educativas, el reclamo de Alejandra apunta a que el caso no quede reducido a una suspensión escolar: pide que se determine qué ocurrió con la imagen, que se proteja a su hija y que se adopten medidas para evitar que otros adolescentes atraviesen situaciones similares.

Entrevista completa: