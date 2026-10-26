Bullying y redes sociales: las claves para entender la violencia entre adolescentes tras el caso de Bariloche

La difusión de un video en el que una joven relata con aparente naturalidad cómo agredió a una compañera durante un viaje de egresados en Bariloche reabrió el debate sobre el bullying, la violencia entre adolescentes y el papel de las redes sociales. El caso generó indignación, especialmente por la forma en que la agresora contó lo sucedido y afirmó que había disfrutado de la situación.

Débora Blanca, psicóloga especialista en tecnoadicciones y Directora de Lazos en Juego, brindó detalles del caso en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550. Durante la entrevista, señaló que uno de los aspectos más preocupantes del relato es la aparente ausencia de culpa o vergüenza y el disfrute expresado al describir la agresión. También remarcó que el episodio debe llevar a una reflexión más amplia sobre el modo en que los jóvenes se relacionan y el lugar que ocupa la violencia en esos vínculos.

La especialista advirtió que las redes sociales extienden el hostigamiento más allá del horario escolar.

La especialista advirtió que el hostigamiento ya no queda limitado al ámbito escolar. Con las redes sociales, las agresiones pueden continuar durante las 24 horas, los siete días de la semana, y alcanzar una difusión mucho mayor. En ese contexto, cuestionó la naturalización de los insultos y las conductas violentas, y sostuvo que los discursos de los adultos y de quienes ocupan lugares de poder también influyen en el comportamiento de los más jóvenes.

Blanca también planteó la necesidad de escuchar a los adolescentes antes de definir cómo abordar estas situaciones. Como ejemplo, recordó una charla que brindó en Catamarca sobre apuestas online, en la que varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la posibilidad de regular el acceso de menores a las redes sociales. Para la psicóloga, ese tipo de experiencias demuestra que es fundamental incorporar la voz de los propios jóvenes al debate y acompañar cualquier medida con acciones de prevención y educación.

Blanca pidió escuchar a los adolescentes y trabajar en la prevención de la violencia desde las escuelas y las familias.

Por último, la especialista remarcó que la respuesta no puede recaer únicamente en las escuelas ni en las familias. Consideró necesario un trabajo conjunto entre docentes, directivos, padres y profesionales de la salud mental, con espacios para escuchar y comprender qué ocurre en los grupos. Además, subrayó que las acciones tienen consecuencias y cuestionó que se responsabilice a la víctima por no haberse defendido, en lugar de poner el foco en quienes ejercen la violencia.

El caso de bullying que conmociona tras un viaje de egresados a Bariloche

Una adolescente de 17 años sufrió episodios de hostigamiento durante un viaje de egresados a Bariloche, organizado por un colegio de Catamarca. El caso tomó repercusión tras la difusión de un video en el que una de las jóvenes señaladas como agresoras relató los ataques físicos y las burlas contra su compañera, y afirmó que disfrutaba al verla sufrir. Según su testimonio, el acoso incluyó comentarios sobre la apariencia física de la víctima y referencias a material íntimo que había circulado previamente en redes sociales.

La psicóloga remarcó la importancia de que las agresiones tengan consecuencias y de no responsabilizar a las víctimas por lo ocurrido.

La situación derivó en investigaciones judiciales. Una de ellas busca determinar las responsabilidades por la presunta producción y distribución de material íntimo, mientras que otra se centra en el hostigamiento sistemático y sus consecuencias psicológicas. El caso también generó cuestionamientos hacia la institución educativa por su actuación frente a los hechos.

La difusión del video reavivó el debate sobre el bullying, la violencia entre adolescentes y el alcance del daño que puede provocar el acoso sostenido, tanto en el ámbito escolar como en las redes sociales.

El comunicado del colegio

Ante la repercusión de las imágenes, las autoridades del colegio emitieron un comunicado oficial donde afirmaron que actuaron con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomaron conocimiento de los hechos.

“Desde entonces, se ha trabajado de manera articulada con las autoridades ministeriales pertinentes, conforme a sus respectivas competencias y al marco normativo vigente, a fin de propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias”, sostuvieron.

La difusión del video de una agresión durante un viaje de egresados en Bariloche generó preocupación por la violencia entre adolescentes.

También agregaron: “La institución reafirma su compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes, priorizando el respeto por sus derechos, su intimidad y su dignidad, así como la protección de su bienestar psicológico y emocional”. Aun así, el accionar institucional recibió cuestionamientos debido a que allegados a la estudiante afectada señalaron que el personal docente tenía conocimiento previo de la situación en el aula.

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