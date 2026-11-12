El intendente Saloniti firmó el decreto y San Martín de los Andes irá a las urnas el 14 de febrero

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, firmó el decreto que convoca a elecciones municipales para el próximo 14 de febrero, acompañando el llamado electoral en la provincia de Neuquén.

La convocatoria refiere a la renovación de mandatos de autoridades municipales correspondientes al período 2027-2031, incluyendo intendente, concejales titulares y concejales suplentes; consejeros y consejeras escolares titulares y suplentes para el Consejo Escolar de Educación.

El Decreto 2789/26 especifica la elección de:

Un (1) Intendente Municipal, en virtud de lo establecido en los artículos 62°, 63°, 201° y 202° de la Carta Orgánica Municipal. Trece (13) Concejales Municipales titulares y siete (7) Concejales Municipales suplentes, en virtud de lo establecido en los artículos 33°, 34°, 209° inciso 1 y 210° de la Carta Orgánica Municipal.



Tres (3) Consejeros y Consejeras Escolares Titulares y dos (2) Consejeros y Consejeras Escolares Suplentes para el Consejo Escolar de Educación correspondiente al Distrito Escolar N° 9.

La norma “convoca al electorado de San Martín de los Andes a Comicios Generales para el día 14 de febrero de 2027, en el horario de 08:00 a 18:00 horas en los lugares que oportunamente habilite la Secretaría Electoral Provincial y la Junta Electoral Municipal, para la elección en voto directo, secreto y obligatorio”.

El Decreto dispone el empadronamiento y convocatoria de extranjeros y determina que el voto será obligatorio para los y las mayores de 18 años conforme el artículo 301° de la Constitución Provincial y optativo para los ciudadanos y las ciudadanas de 16 y 17 años cumplidos y los y las mayores de 75 años.

En sus considerandos, la norma recuerda que el artículo 203° de la Carta Orgánica Municipal dispone que las elecciones ordinarias sean convocadas conjuntamente con el llamado a elecciones generales provinciales. También señala que, conforme lo establecido por el artículo 39° de la Ordenanza 667/91, resulta necesario compatibilizar las fechas fijadas por la autoridad provincial para las elecciones generales con las correspondientes al ámbito local.

También señala que, “mediante el Decreto Provincial N° 1860/2026 de fecha 9 de noviembre de 2026, el señor Gobernador de la Provincia del Neuquén, Dn. Rolando C. Figueroa, convoca a elecciones generales para la elección de los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Diputados Provinciales, Intendentes Municipales, Concejales Municipales, Miembros de las Comisiones Municipales, Presidentes de las Comisiones de Fomento y Consejeros Escolares, para el día 14 de febrero de 2027, correspondientes al período 2027/2031”.

Y que “resulta voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal acompañar la convocatoria efectuada por el Gobierno Provincial, unificando la fecha de realización de los comicios provinciales y municipales, en consonancia con los principios de participación democrática y organización institucional”.

De esta manera, San Martín de los Andes se convierte en uno de los municipios de primera categoría que irán a las urnas el mismo día que se llevarán adelante las elecciones provinciales. Se suma a Centenario, Zapala y Senillosa.