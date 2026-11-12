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ELECCIONES 2027

El intendente Saloniti firmó el decreto y San Martín de los Andes irá a las urnas el 14 de febrero

Carlos Saloniti rubricó el decreto para que la localidad cordillerana tenga sus comicios municipales en sintonía con la provincia. Se define un nuevo jefe comunal, 13 concejales y tres consejeros escolares.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 14:27
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San Martín de los Andes definirá sus autoridades el próximo domingo 14 de febrero.

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, firmó el decreto que convoca a elecciones municipales para el próximo 14 de febrero, acompañando el llamado electoral en la provincia de Neuquén.

La convocatoria refiere a la renovación de mandatos de autoridades municipales correspondientes al período 2027-2031, incluyendo intendente, concejales titulares y concejales suplentes; consejeros y consejeras escolares titulares y suplentes para el Consejo Escolar de Educación.

El Decreto 2789/26 especifica la elección de:

Un (1) Intendente Municipal, en virtud de lo establecido en los artículos 62°, 63°, 201° y 202° de la Carta Orgánica Municipal. Trece (13) Concejales Municipales titulares y siete (7) Concejales Municipales suplentes, en virtud de lo establecido en los artículos 33°, 34°, 209° inciso 1 y 210° de la Carta Orgánica Municipal.

Tres (3) Consejeros y Consejeras Escolares Titulares y dos (2) Consejeros y Consejeras Escolares Suplentes para el Consejo Escolar de Educación correspondiente al Distrito Escolar N° 9.

La norma “convoca al electorado de San Martín de los Andes a Comicios Generales para el día 14 de febrero de 2027, en el horario de 08:00 a 18:00 horas en los lugares que oportunamente habilite la Secretaría Electoral Provincial y la Junta Electoral Municipal, para la elección en voto directo, secreto y obligatorio”.

El Decreto dispone el empadronamiento y convocatoria de extranjeros y determina que el voto será obligatorio para los y las mayores de 18 años conforme el artículo 301° de la Constitución Provincial y optativo para los ciudadanos y las ciudadanas de 16 y 17 años cumplidos y los y las mayores de 75 años.

En sus considerandos, la norma recuerda que el artículo 203° de la Carta Orgánica Municipal dispone que las elecciones ordinarias sean convocadas conjuntamente con el llamado a elecciones generales provinciales. También señala que, conforme lo establecido por el artículo 39° de la Ordenanza 667/91, resulta necesario compatibilizar las fechas fijadas por la autoridad provincial para las elecciones generales con las correspondientes al ámbito local.

También señala que, “mediante el Decreto Provincial N° 1860/2026 de fecha 9 de noviembre de 2026, el señor Gobernador de la Provincia del Neuquén, Dn. Rolando C. Figueroa, convoca a elecciones generales para la elección de los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Diputados Provinciales, Intendentes Municipales, Concejales Municipales, Miembros de las Comisiones Municipales, Presidentes de las Comisiones de Fomento y Consejeros Escolares, para el día 14 de febrero de 2027, correspondientes al período 2027/2031”.

Y que “resulta voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal acompañar la convocatoria efectuada por el Gobierno Provincial, unificando la fecha de realización de los comicios provinciales y municipales, en consonancia con los principios de participación democrática y organización institucional”.

De esta manera, San Martín de los Andes se convierte en uno de los municipios de primera categoría que irán a las urnas el mismo día que se llevarán adelante las elecciones provinciales. Se suma a Centenario, Zapala y Senillosa.

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