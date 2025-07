Neuquén suma 100 nuevas cámaras y alcanza el 96% de cobertura en esquinas semaforizadas

La ciudad de Neuquén avanza en su plan de modernización urbana y refuerzo de la seguridad vial con la incorporación de 100 nuevas cámaras de videovigilancia. Esta segunda etapa del Plan de Monitoreo Vial, iniciado en junio de 2024, eleva a 300 el total de dispositivos instalados en esquinas semaforizadas, permitiendo cubrir el 96% de las 314 intersecciones con semáforos.

Además del anuncio de la ampliación, se presentó un informe de resultados que marca un impacto positivo en la siniestralidad: los accidentes en esquinas semaforizadas cayeron un 38,6% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo período de 2024.

“El informe demuestra que fue acertada la decisión del intendente Mariano Gaido de impulsar el respeto por las normas de tránsito. No sé si los vecinos tuvieron un cambio repentino de actitud o si fue el efecto de las cámaras, pero me inclino por esta última. Lo importante es que se está respetando más la normativa”, destacó Marcelo Inaudi, presidente del Consejo Municipal de Seguridad.

A pesar de que el flujo vehicular creció de forma significativa, pasando de un promedio diario de 117.000 vehículos en el segundo semestre de 2024 a 183.800 en los primeros seis meses de 2025, las estadísticas muestran una disminución en la cantidad de infracciones y siniestros viales. “Esto confirma que apostar por la instalación de cámaras fue una decisión correcta”, añadió Inaudi.

El sistema de monitoreo no se limita a las esquinas semaforizadas: también se incluyen cámaras en los 700 taxis y 340 remises que circulan por la ciudad, además de dispositivos ubicados en ómnibus y accesos urbanos. “Toda la información de las patentes de los 95.000 vehículos que ingresan por día queda almacenada y está disponible para el Ministerio Público Fiscal. Eso permite colaborar activamente en la investigación de hechos delictivos”, explicó Inaudi.

De qué se trata

Por su parte, María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, subrayó el doble impacto del sistema de videovigilancia: “Contribuye a salvar vidas y a reducir los siniestros viales”. También confirmó que el municipio trabaja en nuevas inversiones para seguir mejorando la seguridad y la movilidad urbana: “Estamos por completar la instalación de luminarias LED en toda la ciudad y avanzamos en un proyecto de semáforos inteligentes para optimizar la circulación. Todo esto se financia con fondos municipales”.

Pasqualini también remarcó que las imágenes captadas por las cámaras están a disposición de la Justicia cuando son requeridas: “Esto es posible porque Neuquén es una ciudad planificada, con cuentas ordenadas y un Estado presente que responde a su crecimiento sostenido”, señaló.

A su turno, Javier Labrín, secretario de Modernización, compartió detalles sobre la implementación y evolución del Plan de Monitoreo Vial. “Las infracciones han ido bajando paulatinamente, lo que es una señal de que se ha aprendido a respetar la senda, no cruzar en rojo o no girar a la izquierda donde no se debe”, expresó.

Labrín explicó que el diseño del sistema se basó en un mapa de calor de la siniestralidad urbana, que identificó puntos críticos como la Avenida Argentina, Olascoaga y otros ejes troncales. “Así decidimos dónde instalar las primeras 200 cámaras. Ahora sumamos 100 más para alcanzar el 96% de cobertura. Las estadísticas nos dicen que cada vez tenemos menos infracciones por cámara por día. Esa es la señal más clara de que el proyecto funciona”, aseguró.

Por último, el funcionario informó que el tránsito en la ciudad presenta un crecimiento mensual del 9,5%, lo que refuerza la necesidad de continuar invirtiendo en tecnologías de control y prevención.

Con esta segunda etapa en marcha, el municipio busca no solo mejorar la seguridad vial, sino también consolidar un modelo de gestión urbana planificada, con herramientas tecnológicas al servicio de una ciudad cada vez más dinámica, conectada y segura.