Estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén fueron reconocidos por sus proyectos innovadores en el capítulo provincial del certamen Industria Inspira, una iniciativa de la Unión Industrial Argentina que propone desarrollar soluciones de carácter industrial para problemáticas reales de las comunidades. En total se presentaron 10 proyectos pertenecientes a ocho escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia.

El primer puesto fue para “Guardián del acuífero”, desarrollado por estudiantes de la EPET N° 11 de Zapala. Se trata de un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar posibles problemas en los efluentes del Matadero Municipal y la colectora norte. El dispositivo utiliza sensores de nivel, turbidez, pH y gases, funciona con energía solar y puede enviar alertas por WhatsApp cuando identifica valores críticos, con el objetivo de anticipar desbordes que puedan afectar el acuífero que abastece de agua a la ciudad.

“Guardián del acuífero”, de la EPET N° 11 de Zapala, obtuvo el primer puesto en la instancia provincial.

El segundo lugar también quedó en manos de la EPET N° 11 de Zapala, con el proyecto “Eco-leña”. La iniciativa consiste en fabricar briquetas combustibles a partir de cartón y papel en desuso, utilizando una prensa diseñada por los propios estudiantes. El proyecto nació a partir del trabajo en barrios y de la necesidad de muchas familias de contar con leña durante el invierno, al mismo tiempo que busca darle un nuevo uso a materiales que terminan en el basural. Los alumnos ya realizaron lotes piloto y entregaron briquetas en acciones solidarias.

El tercer puesto fue para “Baliza inteligente combate incendios”, de la EPET N° 21 de San Martín de los Andes. El dispositivo portátil mide viento, temperatura y humedad y transmite la información mediante radio VHF, un sistema utilizado por los brigadistas y que permite operar en sectores donde no existe señal de telefonía celular. La propuesta surgió a partir del trabajo con el grupo Incendios, Comunicaciones y Emergencias de Parques Nacionales y se desarrolla junto con la EPET N° 30.

La “Baliza inteligente combate incendios” fue desarrollada por estudiantes de la EPET N° 21 de San Martín de los Andes.

Los proyectos fueron evaluados según criterios de innovación, impacto social, sustentabilidad, proceso productivo y prototipo, además de viabilidad técnica. Los tres equipos que obtuvieron los primeros lugares representarán a Neuquén en la instancia nacional de Industria Inspira, donde competirán con proyectos seleccionados de otras provincias. La iniciativa busca acercar a los estudiantes de escuelas técnicas al mundo industrial y promover soluciones que puedan tener aplicación concreta en sus comunidades.