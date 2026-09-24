La construcción del nuevo edificio de la EPET N° 24 de Rincón de los Sauces continúa avanzando y ya superó el 50 por ciento de ejecución. El proyecto contempla una superficie de 5.000 metros cuadrados cubiertos y demanda una inversión superior a los 13.400 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 19 meses.

El establecimiento fue diseñado para responder al crecimiento de la matrícula y fortalecer la educación técnica en la localidad. Actualmente, la escuela cuenta con 470 estudiantes que cursan la especialidad de Técnico de Nivel Medio en Programación, mientras que el nuevo edificio tendrá capacidad para albergar aproximadamente a 750 alumnos.

El proyecto contempla una superficie total de 5.000 metros cuadrados cubiertos.

La infraestructura incluirá un área pedagógica con 10 aulas, un laboratorio Físico-Químico-Biología, una sala de representación, un Salón de Usos Múltiples y biblioteca. A esto se sumará un sector específico para la formación práctica, compuesto por un aula para el jefe de talleres y 19 talleres, además de espacios destinados al gobierno y la administración de la institución.

La obra forma parte del plan provincial de infraestructura educativa orientado al fortalecimiento de las escuelas técnicas. En total, la Provincia informó que actualmente se encuentran en construcción unos 65.000 metros cuadrados destinados a educación técnica, dentro de un plan que contempla 100.000 metros cuadrados de infraestructura educativa.

El área de talleres tendrá 19 espacios destinados a la formación técnica de los estudiantes.

En este marco, también avanzan nuevos edificios para las EPET 23 de Añelo, 26 de San Patricio del Chañar, 27 de Neuquén capital, 28 de Villa La Angostura y 29 de Centenario. A su vez, se ejecutan ampliaciones en establecimientos técnicos de distintas localidades, como Plottier, Zapala, Neuquén capital, San Martín de los Andes y Plaza Huincul.