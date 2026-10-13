La educación técnica neuquina volvió a destacarse a nivel nacional. Estudiantes de las EPET N° 21 y 30 de San Martín de los Andes ganaron la final del concurso Industria Inspira, impulsado por la Unión Industrial Argentina (UIA), con un proyecto pensado para mejorar la seguridad de quienes combaten incendios forestales.

La iniciativa, denominada Baliza Inteligente Combate Incendios, se impuso frente a otros 57 proyectos finalistas de distintas provincias. El reconocimiento distingue el trabajo conjunto de alumnos y docentes de ambas instituciones, que combinaron conocimientos de energías renovables y programación para desarrollar una herramienta destinada a responder a una problemática concreta de la región.

Tras obtener el primer puesto, la delegación neuquina viajará a Buenos Aires para presentar oficialmente el prototipo en la sede de la UIA, ante autoridades y referentes del sector productivo.

Cómo funciona la baliza inteligente que crearon los estudiantes neuquinos

El dispositivo fue diseñado para que los brigadistas puedan conocer, en tiempo real, las condiciones meteorológicas que se registran en el entorno de un incendio forestal. Se trata de una baliza portátil que se clava en el terreno y mide variables como la velocidad y dirección del viento, la temperatura y la humedad. Estos datos son fundamentales para interpretar la evolución del fuego y anticipar cambios que pueden poner en riesgo a los equipos que trabajan en el lugar.

Uno de los principales aportes del desarrollo es su capacidad para transmitir información incluso en sectores sin cobertura de telefonía celular. Para resolver esa dificultad, el equipo incorporó un sistema que envía reportes hablados mediante la red de radio VHF que utilizan las cuadrillas.

De esta manera, la baliza busca alertar sobre cambios meteorológicos bruscos que puedan comprometer las vías de escape y la seguridad de los combatientes.

La propuesta se desarrolló con la colaboración del grupo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín, cuyos conocimientos y experiencia en el territorio contribuyeron a orientar la solución hacia las necesidades concretas de quienes intervienen en este tipo de emergencias.

El trabajo conjunto de las EPET 21 y 30

El proyecto reunió a estudiantes de dos escuelas técnicas con especialidades diferentes y complementarias.

Por la EPET N° 21, cuya orientación está vinculada con las energías renovables, participaron Hilario Ferreira, Lucas Körte Nogués, Marcos Nahuel Noguera, Román Martín Muñoz y Tobías Vergara, junto con el docente Fernando Vázquez.

En representación de la EPET N° 30, con orientación en programación, formaron parte del equipo Aucan Nehuen Russo, Lucio Manuel Aucha, Santiago Román Rocca Cordero, Valentino Michanie, Luciana Guerrero y Nicolás Badenes.

La articulación entre ambas instituciones permitió integrar conocimientos técnicos para diseñar un prototipo con una aplicación concreta en la prevención de riesgos y la protección de las personas.

El reconocimiento también pone en valor el papel de la educación técnica en la formación de jóvenes capaces de identificar necesidades de su comunidad y desarrollar respuestas mediante herramientas científicas y tecnológicas.

Qué es Industria Inspira y quiénes completaron el podio

El concurso Industria Inspira, impulsado por la UIA, convoca a escuelas técnicas de todo el país a presentar proyectos innovadores y sustentables que aporten soluciones a problemas reales. En esta edición, el desarrollo de San Martín de los Andes alcanzó el primer lugar. El segundo puesto fue para Opti Tap, de Santa Fe, mientras que Bio Energía Austral, de Santa Cruz, obtuvo el tercer lugar.

La coordinación de la participación neuquina estuvo a cargo de un trabajo conjunto entre la Asociación de Industriales de Neuquén (Adineu), la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Economía, Producción e Industria y la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del Ministerio de Educación.

La experiencia de las EPET 21 y 30 muestra cómo la formación técnica puede vincularse con los desafíos ambientales de la Patagonia y con las necesidades de los equipos que trabajan en situaciones de emergencia. En este caso, el reconocimiento nacional llegó de la mano de una propuesta que busca aportar información clave para cuidar la vida de quienes enfrentan los incendios forestales.