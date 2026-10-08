Tres nuevas aulas, grupo sanitario y una inversión de $1.700 millones: así avanzan las obras en la EPET 21

La ampliación del EPET 21 (Escuela Provincial de Educación Técnica) de San Martín de los Andes alcanza un 70% de avance y contempla la incorporación de tres nuevas aulas, un grupo sanitario y trabajos exteriores, con una superficie total de 294 metros cuadrados. La obra es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, con una inversión superior a los 1.700 millones de pesos.

Los trabajos se reiniciaron esta semana luego de la veda climática, retomando las tareas previstas para completar la ampliación del establecimiento, ubicado en el sector noreste de la localidad, sobre la Ruta 48, camino a Paso Hua Hum.

La intervención se desarrolla en el extremo este del edificio existente y permitirá ampliar la capacidad edilicia con tres aulas y un grupo sanitario por planta. Además, se reubicará la escalera metálica al final de la nueva estructura, dando continuidad a los pasillos actuales y optimizando las condiciones de circulación y las salidas de emergencia, con conexión de ambos niveles con el exterior.

La ampliación mantiene el sistema constructivo del edificio existente, con una estructura independiente de hormigón armado y fundaciones mediante plateas, columnas, vigas y losas. También contará con todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento, incluyendo redes cloacales, pluviales, agua fría y caliente, electricidad, sistema contra incendios y seguridad, calefacción, y redes de voz y datos. La climatización se resolverá mediante un sistema de calefacción por piso radiante.

Como parte de la propuesta, el establecimiento contará además con un sistema fotovoltaico integral con almacenamiento en baterías de litio. La instalación incluirá el equipamiento necesario, su puesta en funcionamiento y capacitaciones sobre energías renovables destinadas a docentes y estudiantes.

La ampliación de la EPET 21 forma parte de las 1.000 obras que impulsa Neuquén en todo su territorio y corresponde a la obra número 614 de este plan de infraestructura.





