Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en el Colegio María Auxiliadora de Junín de los Andes, cuando un tablero eléctrico ubicado en uno de los salones del gimnasio sufrió una explosión que derivó en un principio de incendio. Como medida preventiva, toda la comunidad educativa fue evacuada mientras se desplegaba un operativo de seguridad en el establecimiento.

De acuerdo con la información confirmada, el incidente ocurrió mientras el sector afectado se encontraba en uso. Tras la explosión, personal de la institución actuó de inmediato con matafuegos para contener las llamas hasta la llegada de los equipos especializados.

Ante la emergencia, se activó el protocolo correspondiente y estudiantes, docentes y trabajadores del colegio fueron evacuados de manera ordenada, sin que se registraran personas lesionadas.

Intervino un amplio operativo de emergencia

Hasta el establecimiento acudieron integrantes de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía y personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), quienes realizaron tareas de inspección, control y verificación en el área afectada.

Tras las evaluaciones técnicas y una vez garantizadas las condiciones de seguridad, las autoridades autorizaron la continuidad de las actividades escolares. El sector donde se produjo el desperfecto se encuentra dentro del predio educativo, aunque separado de las aulas donde habitualmente se desarrollan las clases.

Un simulacro reciente facilitó la respuesta

Uno de los aspectos destacados del episodio fue la rápida respuesta de la comunidad educativa. Días antes del incidente, el Colegio María Auxiliadora había realizado un simulacro de evacuación ante situaciones de emergencia.

Según se informó, esa práctica permitió que estudiantes y personal conocieran con precisión los procedimientos de actuación, lo que facilitó una evacuación preventiva rápida, ordenada y sin inconvenientes durante la contingencia registrada este viernes.

Aunque no hubo heridos ni daños mayores fuera del sector comprometido, el hecho generó preocupación entre las familias y quienes se encontraban en el establecimiento al momento de la explosión.