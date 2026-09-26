Este sábado comenzó la trigésima edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el predio La Rural de Buenos Aires. Entre los distintos representantes de la nutrida delegación neuquina, Luis Madueño, intendente de Junín de los Andes, destacó cómo este tipo de eventos posicionan a las distintas localidades de nuestra provincia y les permiten exhibir el potencial que tienen para ofrecer.

Con representantes de más de 60 países y toda la provincia de Neuquén reunida para promocionar sus destinos, Junín de los Andes llegó a la FIT con una propuesta que combina naturaleza, turismo religioso, pesca deportiva y actividades de aventura.

Madueño remarcó la importancia de participar de una feria que tiene tres décadas de historia y que permite acercar los destinos neuquinos a visitantes y operadores turísticos de distintos puntos del país y del mundo.

Junín de los Andes, entre el turismo religioso y los paisajes del Lanín

“Junín de los Andes es bendecido. Tiene todo”, sostuvo Madueño al describir el potencial turístico de la localidad.

La ciudad, reconocida como la localidad más antigua de la provincia de Neuquén, tiene entre sus principales atractivos los ríos Chimehuín, Malleo y Currué, además de los lagos Huechulafquen y Paimún. A este paisaje se suma el volcán Lanín, uno de los grandes íconos naturales de la Patagonia y símbolo de Neuquén.

La pesca deportiva ocupa también un lugar destacado dentro de la oferta turística. Junín de los Andes es reconocido por esta actividad, que encuentra en sus ríos y ambientes naturales uno de sus principales escenarios.

Pero la propuesta no se limita a la naturaleza. La localidad es la capital provincial del turismo religioso y busca profundizar ese perfil para atraer visitantes interesados en recorrer sus espacios vinculados con la fe y la espiritualidad.

En ese sentido, Madueño señaló que se trabaja junto al Gobierno de Neuquén en proyectos vinculados al Cristo Luz, entre ellos la posibilidad de instalar telecabinas para facilitar el acceso y avanzar en su iluminación.

Nuevas experiencias alrededor del volcán Lanín

El turismo de naturaleza y aventura también abre nuevas posibilidades para quienes llegan a Junín de los Andes.

Según explicó el intendente, la localidad comenzó a incursionar con mayor fuerza en actividades vinculadas al volcán Lanín, como esquí de fondo, caminatas y recorridos con raquetas de nieve.

La propuesta busca ampliar las experiencias disponibles y aprovechar el entorno cordillerano más allá de las actividades tradicionalmente asociadas al destino.

El objetivo es que quienes visiten Junín puedan combinar distintos tipos de turismo durante una misma estadía: desde los recorridos religiosos hasta la pesca deportiva, las actividades de aventura y el contacto con los paisajes de la cordillera neuquina.

Un destino para descubrir durante todo el año

La diversidad de paisajes y actividades permite pensar a Junín de los Andes como un destino con propuestas para diferentes momentos del año.

Durante los meses de frío, las experiencias de nieve y las actividades vinculadas al entorno del Lanín suman alternativas para quienes buscan una escapada activa en la cordillera. En otras temporadas, los ríos, lagos, senderos y la pesca deportiva adquieren protagonismo.

A esto se suma el turismo religioso, que permite construir una experiencia diferente y vinculada con la historia y la identidad de la localidad.

Madueño destacó además el trabajo conjunto con los comerciantes y la Cámara de Comercio local para fortalecer la actividad turística y generar nuevas alternativas. La intención, explicó, es atraer visitantes pero también incentivar la llegada de empresarios e inversiones que permitan ampliar la oferta.

La FIT como vidriera para Junín de los Andes

La presencia de Junín de los Andes en la FIT forma parte de una estrategia para mostrar sus atractivos ante un público amplio y generar nuevos vínculos.

Para Madueño, participar de estos espacios permite “vender” la localidad y mostrar todo aquello que puede ofrecer al visitante. En esa tarea, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y el trabajo conjunto entre las distintas localidades neuquinas.

El intendente también puso el foco en el potencial del turismo religioso y anticipó la intención de llevar la propuesta de Junín de los Andes a otros puntos del país, entre ellos Córdoba y Luján, especialmente en el marco de la llegada del papa León XIV.

Con el Lanín como emblema, una extensa red de ríos y lagos, la pesca deportiva, las actividades de aventura y una identidad religiosa cada vez más consolidada, Junín de los Andes busca posicionarse como uno de los destinos que mejor sintetizan la diversidad turística de la Patagonia neuquina.

La entrevista completa a Luis Madueño, intendente de Junín de los Andes