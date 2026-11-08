Falleció Rogelio Córdoba, médico y exintendente de Centenario: el mensaje del peronismo y del municipio

En horas del sábado 7 de noviembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Rogelio Córdoba, médico y exintendente de la localidad de Centenario, en la provincia del Neuquén.

Tenía 85 años y fue un reconocido militante del peronismo. Además de desempeñarse como doctor en la ciudad, en el año 1973 asumió la Intendencia de Centenario, aunque sería desplazado años más tarde por el comienzo de la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Por otro lado, fundó el Centro Comunitario de Villa Obrera, uno de los barrios más humildes de Centenario. Además del Centro Comunitario, en el barrio funcionó desde 1973 una experiencia de alfabetización de adultos inspirada en el método de Paulo Freire.

Desde la Municipalidad de Centenario expresaron: “Manifestamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del doctor Rogelio Córdoba, médico y exintendente de nuestra ciudad, quien asumió la intendencia en mayo de 1973”.

“Reconocemos su trayectoria y su aporte a la historia de nuestra comunidad. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, señalaron.

También dirigió algunas palabras a Córdoba el presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista de Neuquén, Luis “Pichi” Sagaseta: “Con profundo dolor despedimos a Rogelio Córdoba, exintendente de Centenario, un hombre que dejó una huella imborrable en la historia del peronismo”, comentó.

Además indicó: “Llegaste siendo un joven médico, con una enorme vocación de servicio. Con apenas 29 años asumiste el compromiso de representar al peronismo, iniciando un camino de militancia, convicciones y entrega por quienes más lo necesitan”.

Y concluyó: “Quienes tuvimos la oportunidad de compartir parte de tu historia sabemos de tu compromiso, sensibilidad y profunda vocación de trabajar por una sociedad más justa y solidaria”.