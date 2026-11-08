En el marco de una investigación por un presunto hecho de hurto, personal de la Comisaría 52° de Centenario llevó adelante una diligencia de allanamiento y secuestro que permitió recuperar seis contenedores de residuos voluminosos pertenecientes a una empresa privada.

El procedimiento se realizó el sábado, pasada las 17:30, en un sector de parcelas de la ciudad de Centenario, en cumplimiento de una orden judicial dispuesta en el marco de una causa investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Claudia Valeria Panozzo.

Durante la diligencia, que contó con la presencia de un testigo hábil, los efectivos procedieron al secuestro y posterior restitución en el lugar de seis contenedores pertenecientes a una empresa privada, los cuales fueron entregados a un representante de la misma.

Asimismo, se dispuso el traslado de otros tres contenedores que guardarían relación con otro hecho, quedando depositados en las inmediaciones de la unidad policial.

En el marco del procedimiento, finalmente también se concretó la demora y traslado de tres hombres que arribaron al lugar, conforme a las disposiciones de la fiscalía interviniente