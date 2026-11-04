El Gobierno de Neuquén echó a cinco trabajadores más de la Administración Pública por faltazos masivos injustificados a sus puestos de trabajo en reiteradas ocasiones. Es en el marco de la política de tolerancia cero que implementa la gestión que encabeza Rolando Figueroa desde diciembre de 2023.

A través de decretos, el Ejecutivo convalidó resoluciones del Consejo Provincial de Educación (CPE) y les impuso la sanción de cesantía a dos auxiliares de servicio que se despegaron de sus obligaciones básicas y elementales.

El primero de ellos fue identificado como Kevin Parra, quien faltó en distintos jornadas en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024.

Prestaba funciones desde marzo de 2022 y “sus reiteradas inasistencias y actitud omisiva ante las notificaciones formales, provocaron graves problemas operativos, conflictos internos y la suspensión de clases en su sector”.

La segunda cesantía recayó sobre Joaquín Maidana, quien tuvo inasistencias a su puesto de trabajo en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024.

“Las ausencias obligaron inicialmente a distribuir las tareas del agente entre los restantes auxiliares de servicio y, posteriormente, a suspender las clases por no poder garantizarse la higiene de una de las salas”, indicaron desde el Consejo Provincial de Educación.

Otro cesantía del Estado provincial recayó sobre Lucas Cumilao, enfermero en el Hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar. Los auditores dieron por acreditado que faltó de manera injustificada durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de agosto; 1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de noviembre; y 1, 3, 14 y 15 de diciembre de 2024.

Nunca se presentó desde el cambio de gestión

En tanto, otro de los despedidos fue Diego Raúl Esteban Ibáñez, quien era planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Faltó en forma injustificada a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de julio de 2024. Al no registrar que se fue a vivir a una ciudad distinta respecto de su lugar de trabajo, se indicó que “no prestó funciones, dado que nunca se presentó a trabajar desde el cambio de gestión, y no agregó justificación alguna”.

El último despido fue para María Virginia Rivas, quien era planta permanente del Ministerio de Seguridad y faltó en forma injustificada durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 24 de junio de 2024.

Con estos decretos, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa reafirma su política de tolerancia cero ante hechos de inconducta en la Administración Pública.





