El Gobierno echó a cinco estatales que faltaron por meses a sus puestos de trabajo

El Gobierno de Neuquén continúa con su política de tolerancia cero contra los ñoquis en la Administración Pública. En este sentido, se conoció el despido de cinco trabajadores que faltaron durante meses a sus puestos de trabajo.

Más allá de los despidos en sí mismos, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa también intimará a los involucrados para que devuelvan los salarios recibidos durante el período en que cada uno de ellos se haya ausentado a su puesto laboral en el Estado.

En el primero de los casos, el Gobierno neuquino impuso una cesantía a Cecilia Villanueva, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios en el colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes. La persona involucrada faltó a su trabajo sin justificación entre el 10 de marzo de 2023 y el 7 de mayo de 2024.

También fue cesanteada de su cargo Johana Zenteno, planta permanente en el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, quien se ausentó a su puesto de trabajo entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024.

El tercer caso recayó sobre la figura de Elisa Vázquez, quien se desempeñaba en la planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo y faltó a su trabajo entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024.

Las últimas dos cesantías fueron para Carlos Somoza de la Subsecretaría de Juventudes (faltó a su trabajo entre el 1 y el 22 de julio de 2024) y Karina Gerban de la Subsecretaría de Deportes (se ausentó sin justificación a su puesto laboral entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024).

Con estos nuevos cinco casos, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa continúa con la purga de ñoquis que cobran un salario del Estado sin ir a trabajar.





