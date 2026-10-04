Catorce familias del barrio La Herradura firmaron las escrituras de sus lotes, en el marco de la segunda etapa de escrituración que lleva adelante la Municipalidad de Plottier en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

El acto fue encabezado por la intendenta Malena Resa y contó con la intervención de la escribana Laura Cecilia Miranda, titular del Registro Notarial N° 2 de Plottier, acompañada por su secretaria protocolista, Nicole Matamala además de Diego Castro, Director de Tierras.

“Detrás de cada escritura hay una familia que esperó años para tener la certeza de que su casa es suya. Hoy damos ese paso y vamos a acompañarlas hasta que tengan el título en la mano”, dijo la intendenta Malena Resa.

Con la firma, cada familia da un paso concreto hacia la seguridad jurídica sobre el terreno donde vive: la escritura es el instrumento que acredita la propiedad y permite, entre otras cosas, acceder a créditos, heredar o realizar trámites sobre el inmueble con respaldo legal.

Tras la firma, las escrituras serán enviadas al Registro de la Propiedad Inmueble para su inscripción. Se trata de un trámite que demanda un plazo mínimo estimado de seis meses, al término del cual se realizará la entrega final de los títulos de propiedad a cada familia.