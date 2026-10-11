En un significativo acto en la localidad neuquina, donde también el gobernador Rolando Figueroa realizó la presentación de la propuesta “Primavera en el Alto Neuquén”, bajo el concepto de Huinganco Florece, se inauguró una nueva obra religiosa que se suma al Camino de la Fe.

El Sagrado Corazón de Jesús, Con más de 12 metros de altura, diseñada por Alejandro Santana y para su ejecución y construcción contó con la participación de trabajadores de Junín de los Andes. Su intervención representa un reconocimiento necesario a quienes, a partir de su experiencia y oficio, permitieron llevar adelante la obra.

La misma está instalada en el cerro El Calvario y sumada al Camino de la Fe. La obra aporta un nuevo valor espiritual y turístico al norte de Neuquén. Representa a Cristo como un pastor en camino, acompañado por una cruz de grandes dimensiones.

La realización de la obra también tiene detrás una historia de trabajo que conecta a Huinganco con Junín de los Andes. Un grupo de trabajadores de esa localidad participó junto a Santana en la ejecución y construcción de la escultura, aportando sus conocimientos y experiencia para concretar el proyecto.

Los trabajadores también integran el equipo vinculado al Vía Christi de Junín de los Andes, donde desde hace años se llevan adelante obras escultóricas que forman parte de la identidad cultural, espiritual y turística de la ciudad.

De la inauguración participaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda; y vecinos de la comunidad.

Durante el acto, Figueroa destacó que la obra permitirá incorporar a Huinganco a un circuito religioso de más de 700 kilómetros, que se extenderá desde Ailinco hasta Villa La Angostura. El Camino de la Fe será un recorrido pavimentado y vinculado con 20 pueblos y 20 lagos, con distintos hitos religiosos y conexión con Chile.