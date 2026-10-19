Pasó una de las semanas más importantes del año para el comercio y las ventas, el Día de la Madre. Se trata de una de las fechas donde se registran más compras y ventas, tanto en regalos como en gastronomía y actividades.

El ticket promedio a nivel nacional fue de $ 63.197, mientras que en Neuquén un estimado arrojó que llegaría cerca de los $70 mil.

En Neuquén el balance indica que las ventas fueron "dispares", ya que se registraron comercios con muy buenas ventas. "Los detalles son los que están marcando la diferencia últimamente en la venta", expresaron desde ACIPAN.

Carlos Algueró, prosecretario de ACIPAN, comentó en La Primera Mañana por AM550 que aún no tienen el informe oficial, pero que los números serían similares en el promedio. "No creo que nos dé un margen positivo, pero pasa que hay que ver el desagregado."

Destacó además que en Neuquén hubo muchas promociones, con negocios que ofrecían hasta 18 pagos sin interés en algunos rubros. Eso ayudó a traccionar ventas y agregó que se "mantuvo la lógica que está pasando a nivel nacional."

Altos números en rubro de experiencias y un sector que sorprendió

Algueró detalló que donde más se registraron ventas con un 30% fue en las experiencias, un rubro prácticamente nuevo que desplaza a los regalos tradicionales. Esto incluye spa, masajes, vouchers, cine, cenas, desayunos.

"Y otra de las cosas es que tenemos este 25% de venta online que se está manteniendo, entonces si vos sumás ese 30 más ese 25, el 55% de la venta está fuera de los comercios tradicionales. Hay que hacer mucho esfuerzo para sostener unidades con la otra parte", enfatizó.

Otro sector de las ventas que sumó en esta fecha especial fueron las ferias neuquinas, las cuales ahora están reguladas por Ordenanza y que se pueden encontrar en distintos barrios, como la feria de artesanos en la Avenida Argentina. "Lo importante es que esas ferias sean cosas elaboradas por los mismos emprendedores. Eso le da un cierto matiz de competitividad."

Algueró manifestó que "la demanda está caída. Entonces, al haber mucha oferta de otros rubros, el comercio tradicional tiene que apacarse hoy para salir a competir. El centro en la semana estuvo tranquilo y el sábado sí había mucha gente. Lo que pasa es que, como todo, cuando un día es muy explosivo, se diferencian los que tienen las promociones y los que están en infraestructuras preparadas para poder contener el volumen de gente."

Cómo compite Neuquén frente a las ventas online

También aclaró que desde ACIPAN se está trabajando para capacitar a los comerciantes neuquinos para que puedan competir frente a las ventas online que en esta fecha fueron de más del 20%. Esta formación conlleva entender cómo vender desde Neuquén en internet para no quedar fuera del circuito virtual.

"El canal digital tiene que ser una variedad más que tiene que tener y de entrega. Tiene que ser mixta, porque ni te reemplaza la venta física, pero ya es importante no perderse ese 25% de la porción del mercado. El tema es que el volumen de operaciones que puede hacer dentro de la ciudad a veces les resulta con costos más altos que el que está", explica Algueró.

El mismo hace referencia a que hoy los comerciantes neuquinos deben contratar delivery para entregar un paquete a 1 o 10 cuadras y eso encarece el producto.

"Se está buscando la manera de que el comerciante neuquino pueda hacer entregas dentro de la localidad y que los valores sean parecidos y los pueda absorber. Eso es básicamente lo que tiene que pasar."

Algueró adelantó que eso se va a comodar y que hay empresas en Neuquén que ya se están encargando de este tipo de logísticas de e-commerce. "Tratamos de explicarle y hacer la docencia de que no siempre es la crisis la culpable, a veces somos nosotros que tenemos que lamentablemente adaptarnos a estos cambios."

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