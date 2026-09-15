A veces un emprendimiento comienza casi por casualidad y crece a medida que aparecen nuevos pedidos. Eso fue lo que ocurrió con Fernanda Price, una joven de 26 años de Junín de los Andes que hace un año y medio puso en marcha “Prais Studio”, un proyecto dedicado a la impresión 3D, el diseño de stickers y el corte láser.

Después de estudiar y recibirse como Diseñadora Industrial en Buenos Aires, Fernanda regresó a su localidad y comenzó a desarrollar su propuesta. Con el tiempo, cada vez más personas conocieron su trabajo, se contactaron con ella y los pedidos fueron aumentando. Según estima, ya superó los mil clientes.

El crecimiento llevó a que necesitara ampliar su capacidad de producción y sumar nuevas herramientas. Hace pocos meses, obtuvo un crédito provincial de cinco millones de pesos que destinó a la compra de otra impresora con tecnología 3D, una cortadora láser, un monitor de computadora y una silla de escritorio.

“Sí, se recontra amplió la cartera de clientes y pude sumar corte y grabado láser, que es lo que implemento ahora a partir del crédito”, contó Fernanda. La nueva maquinaria también le permitió responder a una demanda que antes superaba su capacidad de trabajo. Ahora puede aumentar la producción y atender una mayor cantidad de pedidos.

El valor de lo personalizado

Para Fernanda, uno de los principales diferenciales de su emprendimiento está en la posibilidad de crear productos personalizados.

“Mi diferencial es lo personalizado porque hay muchos emprendimientos que tienen impresora, pero modelar en 3D es lo más difícil porque tenés que especializarte mucho, y gracias a la carrera que estudié, sé modelar cualquier cosa”, explicó.

“Poder crear lo que vos quieras, usar la imaginación, el querer resolver cosas de distintas maneras, la creatividad y poder mixear los dos mundos, el Diseño Gráfico y el Diseño Industrial, es lo que más me atrapa”, añadió.

Cómo es trabajar con impresión 3D

Durante sus estudios conoció el proceso de creación de objetos en 3D, un campo que continúa en transformación y que actualmente también permite trabajar con materiales como metal o cerámica, además del plástico.

Para fabricar sus productos, Fernanda utiliza plásticos PLA o ABS. El proceso requiere tiempo y seguimiento: una impresión puede demandar entre 12 y 16 horas, por lo que debe controlar que el trabajo se desarrolle correctamente y que la máquina no se apague.

En cuanto a la producción masiva, señaló que también implica una dificultad porque requiere poner la impresora a trabajar de manera sucesiva para completar grandes cantidades de productos.

A futuro, Fernanda tiene pensado avanzar en la fabricación de productos diseñados por ella misma, a partir de la posibilidad de encontrar soluciones a determinadas necesidades.

Un crédito para seguir creciendo

El financiamiento que recibió Fernanda forma parte de la Línea de Inclusión Financiera para Juventudes, que otorga créditos de hasta cinco millones de pesos a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran concretar un proyecto de inversión propio.

La Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura participa como orientadora técnica y asesora, mientras que el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) funciona como agente financiero.

Para Fernanda, acceder al crédito significó una oportunidad para ampliar su emprendimiento y sumar herramientas que le permitieran responder a una mayor cantidad de pedidos.

“La verdad me parece increíble, estoy súper orgullosa de mi provincia; no sé si algo así llega a todos lados, y que inviertan en gente joven que se ha capacitado o que quiere crear algo, diferenciarse, tener algo propio, me parece increíble”, sostuvo.

Su propia experiencia también estuvo atravesada por las dudas iniciales. “Arrancar es lo más importante y lo más difícil también, a mí me costó mucho tomar la decisión de ir y completar los papeles del crédito porque pensaba que era mucho más complicado, y finalmente no fue así, por eso lo recontra recomiendo”, relató.

Más de 1.500 millones de pesos para jóvenes emprendedores

Además de la Línea de Inclusión Financiera para Juventudes, el Gobierno provincial cuenta con el programa Proyecta Futuro, que permite acceder a créditos de hasta 30 millones de pesos.

Entre 2025 y 2026, ambos programas permitieron otorgar un total de 399 créditos, con una inversión de 1.543.485.361 pesos.

La Subsecretaría de Juventud brinda de manera permanente orientación técnica sobre las líneas de financiamiento. Las personas interesadas pueden comunicarse al 299 6030154 o por correo electrónico a juventudesemprendedorasnqn@gmail.com.