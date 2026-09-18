El documental “Armando la historia, mujeres cannábicas del sur”, una producción realizada desde Neuquén que pone en primer plano las historias de tres mujeres vinculadas al cannabis medicinal, continúa su recorrido y vuelve a la ciudad donde nació el proyecto. La obra, que comenzó a gestarse en 2020, ya fue presentada en distintos puntos de Argentina y en festivales de México, Colombia, Brasil y España.

Noel Tapia, productora y realizadora audiovisual, brindó detalles del documental en el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se transmite por AM550. La serie reúne las experiencias de Carmen Segonds, médica y sexóloga neuquina; Paula Lezcano, veterinaria especializada en terapias cannábicas aplicadas a animales; y Fernanda Canut, militante, cultivadora y presidenta de Cannabis Medicinal Río Negro-Neuquén.

Carmen Segonds, Paula Lezcano y Fernanda Canut son las protagonistas de la producción.

La producción comenzó con una investigación sobre mujeres de la región vinculadas al cannabis y luego avanzó con tres años de rodaje. El equipo reunió más de 100 horas de material y posteriormente trabajó durante dos años en la posproducción, hasta llegar a una versión final de 68 minutos. El relato combina información científica con las experiencias personales de sus protagonistas y aborda también los prejuicios, los obstáculos legales y el activismo relacionado con el cannabis medicinal.

El recorrido internacional superó las expectativas de sus realizadoras. La serie pasó por festivales de México, Colombia y Brasil, donde obtuvo el premio a Mejor Serie Internacional, además de llegar a España, donde fue proyectada en Badajoz. También participó de propuestas vinculadas al cannabis medicinal en Uruguay y Brasil y tiene prevista una presentación en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que se realizará en Córdoba.

Noel Tapia es productora y realizadora audiovisual de la serie documental.

Una de las particularidades de la obra es que, además de contar las historias de sus protagonistas, busca generar espacios de conversación con el público. En sus presentaciones se incorporaron profesionales de la salud y las propias protagonistas para responder preguntas y debatir sobre una temática que todavía genera dudas y prejuicios. El objetivo planteado por el equipo es acercar información y visibilizar estas experiencias desde una mirada social, científica y comunitaria.