La venta de entradas para el campo preferencial de la Fiesta de la Confluencia 2027 comenzará el viernes 13 de noviembre y se realizará de manera online a través de la plataforma Eden Entradas. La primera etapa estará destinada exclusivamente a clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), quienes contarán con un beneficio especial de financiación.
La preventa exclusiva para usuarios del BPN tendrá una duración de 72 horas y permitirá comprar los tickets en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Confiable. Una vez finalizado ese período, la venta quedará habilitada para todos los medios de pago.
El precio de las entradas será informado el mismo viernes 13 de noviembre, fecha en la que se abrirá la posibilidad de adquirir los accesos al sector de campo preferencial para una de las fiestas más convocantes del país.
Cuatro noches con artistas nacionales
La Fiesta de la Confluencia 2027 se realizará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 de Neuquén y contará con la producción general del equipo de José Palazzo, creador del Cosquín Rock, junto a la Municipalidad de Neuquén.
La organización presentó la grilla completa del festival durante un acto realizado el miércoles 28 de octubre en el Alto Comahue Shopping, con la presencia del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.
La programación estará dividida en cuatro jornadas con distintos estilos musicales para convocar a públicos diversos.
Jueves 18 de febrero
- Ke Personajes
- Un Poco de Ruido
- Q’ Lokura
- LBC y Euge Quevedo
Viernes 19 de febrero
- Usted Señalemelo
- Paulo Londra
- Silvestre y La Naranja
- María Becerra
Sábado 20 de febrero
- El Plan de la Mariposa
- Divididos
- Las Pastillas del Abuelo
- Ciro y los Persas
Domingo 21 de febrero
- Ernesto Guevara
- La Valenti
- Ahyre
- Soledad Pastorutti
- Chaqueño Palavecino
La organización definió las fechas con una identidad musical marcada: cuarteto y música popular para la primera jornada, artistas urbanos y pop para el viernes, rock nacional para el sábado y folclore para el cierre.
Durante la presentación, Gaido destacó la convocatoria esperada para esta nueva edición y señaló que el objetivo es que el festival vuelva a reunir a miles de personas con un operativo integral de seguridad y servicios. “Estamos muy contentos de tener el festival de mayor convocatoria del país”, expresó el intendente.