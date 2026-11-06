La venta de entradas para el campo preferencial de la Fiesta de la Confluencia 2027 comenzará el viernes 13 de noviembre y se realizará de manera online a través de la plataforma Eden Entradas. La primera etapa estará destinada exclusivamente a clientes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), quienes contarán con un beneficio especial de financiación.

La preventa exclusiva para usuarios del BPN tendrá una duración de 72 horas y permitirá comprar los tickets en hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas Visa, Mastercard y Confiable. Una vez finalizado ese período, la venta quedará habilitada para todos los medios de pago.

La Isla 132 de Neuquén recibirá el festival del 18 al 21 de febrero próximo.

El precio de las entradas será informado el mismo viernes 13 de noviembre, fecha en la que se abrirá la posibilidad de adquirir los accesos al sector de campo preferencial para una de las fiestas más convocantes del país.

Cuatro noches con artistas nacionales

La Fiesta de la Confluencia 2027 se realizará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 de Neuquén y contará con la producción general del equipo de José Palazzo, creador del Cosquín Rock, junto a la Municipalidad de Neuquén.

La organización presentó la grilla completa del festival durante un acto realizado el miércoles 28 de octubre en el Alto Comahue Shopping, con la presencia del intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

La programación estará dividida en cuatro jornadas con distintos estilos musicales para convocar a públicos diversos.

Jueves 18 de febrero

Ke Personajes

Un Poco de Ruido

Q’ Lokura

LBC y Euge Quevedo

Viernes 19 de febrero

Usted Señalemelo

Paulo Londra

Silvestre y La Naranja

María Becerra

Sábado 20 de febrero

El Plan de la Mariposa

Divididos

Las Pastillas del Abuelo

Ciro y los Persas

Domingo 21 de febrero

Ernesto Guevara

La Valenti

Ahyre

Soledad Pastorutti

Chaqueño Palavecino

La organización definió las fechas con una identidad musical marcada: cuarteto y música popular para la primera jornada, artistas urbanos y pop para el viernes, rock nacional para el sábado y folclore para el cierre.

Durante la presentación, Gaido destacó la convocatoria esperada para esta nueva edición y señaló que el objetivo es que el festival vuelva a reunir a miles de personas con un operativo integral de seguridad y servicios. “Estamos muy contentos de tener el festival de mayor convocatoria del país”, expresó el intendente.