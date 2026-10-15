Figueroa afirmó que antes de fin de año empezará la obra del primer natatorio olímpico de Neuquén

El Gobierno de Neuquén abrió los sobres de la licitación para construir el primer natatorio olímpico de la provincia y de la Patagonia, una infraestructura histórica para el desarrollo de la natación y el deporte regional. Se presentaron cinco ofertas de empresas interesadas en ejecutar la obra.

El natatorio estará ubicado en la Ciudad Deportiva de Neuquén capital y los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de 53.260.895.544 pesos, y un plazo de ejecución de 720 días corridos desde la firma del acta de inicio.

Durante la licitación, el gobernador Rolando Figueroa destacó que “antes de fin de año vamos a estar construyendo el primer natatorio olímpico del sur argentino y esto lo decimos con mucho orgullo porque no hay un despliegue de obra vinculada hacia el deporte de estas características en toda la historia de nuestra provincia”. Comentó que esta nueva infraestructura “va a transformar no solo la geografía de cada una de las localidades sino la forma de vida de los neuquinos”.

La ciudad de Neuquén “es la más importante del sur argentino, no hay otra con estas características por eso tenemos que planificar infraestructura”, indicó el mandatario. Al respecto, subrayó que “en una provincia rodeada de agua, no podemos obviar la construcción de lugares en donde se aprenda a nadar, se salven vidas y se pueda disfrutar de nuestros espejos de agua en la naturaleza”.

Figueroa también mencionó la construcción de otros siete natatorios, “y apenas culminemos cada uno de esos siete natatorios, vamos a hacer otros nuevos en cada una de las regiones”, confirmó. Además, para fortalecer el deporte “estamos ejecutando 23 gimnasios en distintos puntos de la provincia”.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, manifestó que “no podemos naturalizar la cantidad de obras que estamos haciendo” y aseguró que “Neuquén Vive es uno de los programas más importantes que estamos llevando adelante”.

La ministra explicó que el proyecto fue desarrollado con un alto nivel de calidad constructiva, contemplando las condiciones reglamentarias para competencias nacionales e internacionales, además de espacios complementarios que permitirán ampliar las actividades deportivas.

Bertoldi también puso en valor la transformación de la Ciudad Deportiva, donde la Provincia viene ejecutando distintas intervenciones para mejorar el predio, fortalecer los espacios verdes, conectar los edificios deportivos mediante veredas e incorporar iluminación LED. A estas obras se sumarán el cierre perimetral y un Centro Deportivo Comunitario (CDC).

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que la obra representa un cambio significativo para la natación y para los deportistas de toda la región. “La natación es un deporte que se practica durante toda la vida, desde la primera infancia hasta el adulto mayor”, subrayó.

Codermatz señaló que las piletas olímpicas existentes en el país se encuentran en el norte argentino y que la más austral está en Mar del Plata. En ese contexto, consideró que la iniciativa permitirá saldar una deuda histórica con los deportistas neuquinos, que hasta ahora debían trasladarse para entrenar en instalaciones adecuadas a las exigencias de la competencia.

Asimismo, valoró la incorporación del natatorio al proceso de consolidación de la Ciudad Deportiva y destacó que la apertura de sobres constituye un paso concreto hacia la materialización de un anuncio realizado por el Gobernador.

Por su parte, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio y agradeció la decisión política del Gobernador de impulsar una obra de estas características. “Llevar adelante la apertura de sobres de un natatorio olímpico es uno de los sueños que uno se proyecta cuando es intendente y trabaja en conjunto con un gobierno provincial”, expresó.

Las firmas que presentaron ofertas son: RJ ingeniería SA, Lemiro Pablo Pietroboni S.A, Tecma SA, Roque Mocciola SA y Posse SA.

Del acto de apertura de sobres también participaron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) Sebastián González, el delegado de la Región Confluencia, Jorge Jamut; diputados provinciales y representantes de las empresas oferentes.

Sobre el natatorio

El proyecto contempla una pileta olímpica de 50 metros de largo por 25 de ancho, con diez andariveles, y una pileta de 25 por 12,50 metros, que permitirá desarrollar actividades simultáneas. También incluirá vestuarios vinculados directamente con los natatorios, un gimnasio, áreas técnicas, espacios para el público y una plaza de acceso destinada a las infancias.

La nueva infraestructura permitirá que los nadadores neuquinos entrenen y compitan en condiciones adecuadas, sin tener que trasladarse a otras jurisdicciones para acceder a una pileta de dimensiones olímpicas. Además, ofrecerá oportunidades para la formación deportiva desde la infancia, la práctica recreativa y la realización de competencias oficiales.

Neuquén Vive: 45 obras para transformar la provincia

El natatorio olímpico forma parte de las 45 obras estratégicas presentadas en Neuquén Vive, una propuesta integral del Gobierno provincial que reúne proyectos de infraestructura vinculados con el deporte, el turismo y la cultura, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

La iniciativa se inscribe en una política de inversión pública que incluye intervenciones en las siete regiones de la provincia y que se sostiene con recursos propios, planificación y articulación entre el Gobierno provincial y los municipios.

En ese marco, Bertoldi repasó otras líneas de trabajo que forman parte de la planificación provincial, entre ellas la construcción de 23 Centros Deportivos Comunitario distribuidos en las siete regiones, el plan vial histórico, el programa habitacional Neuquén Habita, la construcción de escuelas técnicas y la continuidad de obras que habían quedado inconclusas tras el retiro del financiamiento nacional.

“Estamos haciendo estas obras con fondos propios. Los neuquinos estamos llevando adelante proyectos que nos van a transformar y que estamos convencidos de que van a mejorar la calidad de vida de cada neuquino y neuquina”, afirmó la ministra.

La apertura de sobres del natatorio olímpico representa, de esta manera, un nuevo paso en la concreción de una infraestructura largamente esperada, que fortalecerá el deporte, ampliará el acceso a la natación y consolidará a Neuquén como un referente deportivo para toda la Patagonia.





