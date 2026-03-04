Neuquén proyecta comenzar este año la construcción de cuatro natatorios olímpicos

La ministra de Juventud, Cultura y Deporte de Neuquén, Josefina Codermatz habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de los anuncios que realizó el gobernador Rolando Figueroa sobre los natatorios olímpicos que se construirán en la Provincia para acompañar el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento.

“Estoy muy emocionada porque es una noticia histórica. No hay un natatorio olímpico en la Provincia. Se trata de una decisión histórica poder contar con eso. Hay un Plan Provincial de Natatorios que estamos diseñando, la idea es que haya uno techado por región: en Neuquén por supuesto, en San Martín de los Andes, en Zapala y en Plaza Huincul. Faltarían cuatro más que se están proyectando”, expresó la ministra en primer lugar.

Sobre la misma línea continuó: “La idea es acercar el deporte a todos los vecinos y por seguridad también, somos una provincia de lagos y ríos y aprender a nadar es parte de la prevención. Además se podrán traer competencias de alto nivel a la región, lo que genera turismo y movimiento de la economía local, sumando la posibilidad de elevar y posicionar la práctica, porque los deportistas neuquinos tendrán otro tipo de entrenamientos”.

Sobre el proyecto en sí aclaró: “La superficie será de 7.600 metros cuadrados con todo lo necesario. Ahora se debe hacer la licitación -seguramente demore dos o tres meses- y el plazo de ejecución es de 18 a 24 meses”, y agregó que “la idea es proyectar las de las otras ciudades, queremos empezar con las cuatro a la par”.

“Seguimos mejorando la infraestructura en Ciudad Deportiva. Queremos armar algo para el deporte urbano por ejemplo que está en auge, obras para poner en valor el complejo”, complementó.

Por otro lado, la ministra Codermatz comentó: “Vamos a implementar la iniciativa Neuquén en el Podio para premiar a los deportistas destacados de la Provincia, son hasta $10.000.000, la idea es reconocer a quienes nos representan a nivel mundial. Además seguimos con becas para deportistas de alto rendimiento”.

Finalmente manifestó: “El fin de semana estuvimos capacitando a referentes deportivos de municipios de tercera y comisiones de fomento, el Gobernador nos pidió que el deporte llegue a toda la Provincia, para eso debemos tener redes en el interior”.

