En gobernador Rolando Figueroa anunció el pasado domingo en la apertura de sesiones de la Legislatura neuquina, la construcción del primer natatorio olímpico de la región, obra que estará en Ciudad Deportiva, y que le dará un gran salto de calidad a la actividad en la Patagonia.

“Quiero anunciar una decisión histórica para Neuquén y para toda la Patagonia. Junto a la ciudad de Neuquén vamos a construir, en la Ciudad Deportiva, el primer natatorio olímpico de la región: un complejo de 7.600 metros cuadrados, con una pileta olímpica de 25 por 50 metros y una pileta semiolímpica de 12,50 por 25 metros”, anunció el pasado domingo Figueroa.

Ante esto, el nadador y medallista de oro paraolímpico, Iñaki Basiloff, se mostró contento: “Estoy agradecido con el gobernador. La provincia se merece un natatorio olímpico por toda la gente que lo necesita y por el bien que le puede hacer a la ciudad. Es un proyecto que llevará dos años”.

“En mi carrera cumplí todo, pero estoy encantado de poder aportar y poder ayudar. Estaremos a la espera de como siguen esto, es muy nuevo y consiente que será una obra que llevará tiempo”, dijo el campeón Paralímpico a Grito Sagrado, agregando además que “sabía que el proyecto estaba y que el gobierno tenía la intención de llevarlo adelante. Me sorprendió por lo pronto que lo anunciaron”.

Tomás Jouglard, la joven promesa neuquina que competirá en el mundial de aguas abiertas.

Por su parte, Tomás Jouglard, juvenil que consiguió la clasificación al mundial de aguas abiertas, y una de las nuevas caras de la natación neuquina, también expresó su felicidad. “Es una alegría porque dentro de unos años los chicos que están empezando van a poder entrenar ahí y no tener que emigrar, y poder seguir sus actividades”, destacó el futuro mundialista, que se presentará en septiembre en la competencia que se desarrollará en Santa Fe.

El natatorio olímpico será parte de un Plan de Natatorios que se llevarán adelante en los próximos años en San Martín de los Andes, en Zapala y otra en Plaza Huincul, que serán cofinanciadas junto a los municipios. Serán semiolímpicas, cubiertas y climatizadas.

Nota Completa: