El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido compartieron un desayuno con 600 adultos mayores de distintos barrios de la ciudad. Durante el encuentro realizado en Afuven, se presentó el informe de rendición de cuentas de la gestión provincial y se compartieron los principales avances de las políticas públicas.

La actividad reunió a representantes de centros, asociaciones y grupos de jubilados de Centro Unidos de Confluencia, Grupo Ilusión, Taller Quimey, La Laguna, Ayun, Cordón Colón, Provincia Unidas, Valentín Sur, Don Bosco III, Asociación Bouquet Roldán, La Sirena, Barrio Nuevo, Jubilados de Salud, Centro La Canelia y Alborada, entre otros. También estarán presentes integrantes de las comisiones Mariano Moreno, Limay e Islas Malvinas.

Durante el encuentro, Figueroa puso especial énfasis en las políticas destinadas a las personas mayores y anunció la continuidad de un plan de infraestructura que contempla la construcción de complejos habitacionales en distintas regiones de la provincia. “Estamos enfocados en las políticas públicas para adultos mayores por eso construimos en cada región complejos habitacionales con departamentos, pileta de natación, gimnasio y huerta, que van a poder utilizar tanto las personas residentes como los vecinos de las localidades”, explicó.

El Gobernador señaló que la propuesta garantiza espacios de cuidado, recreación, actividad física y encuentro comunitario. “Cuando terminemos uno, comenzaremos la construcción de otro para que vivan mejor y puedan disfrutar de otra manera, que estén cuidados, tengan salud y se puedan entretener”, sostuvo.

En ese sentido, también destacó la construcción de siete natatorios y más de cien centros deportivos comunitarios (CDC) en la provincia, como parte de una política de infraestructura destinada a ampliar las oportunidades de acceso al deporte y la recreación en las distintas localidades.

Figueroa vinculó estas iniciativas con el conjunto de obras que se ejecutan en materia vial, gasífera, educativa, sanitaria y de seguridad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en todo el territorio neuquino. “Para vivir dignamente en cada rincón de la provincia porque somos todos neuquinos”, remarcó.

Asimismo, reconoció el aporte de las generaciones mayores en la construcción de la identidad provincial y destacó las oportunidades que hoy ofrece Neuquén en materia de empleo, inversión y educación, salud y seguridad.

Por su parte, el intendente Gaido compartió con los presentes su satisfacción “porque ustedes han construido esta hermosa provincia y esta ciudad, conocen mejor que nadie Neuquén porque nadie defiende lo que no conoce”. Además, destacó el crecimiento de la provincia, la generación de oportunidades, las políticas habitacionales y el ordenamiento de las cuentas públicas.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, saludó a los presentes y valoró el clima de camaradería y encuentro que caracterizó la jornada.

Como cierre de la actividad, se sortearon cuatro viajes dentro del programa Huella Mayor, una iniciativa provincial de turismo social que promueve la recreación, el encuentro y la posibilidad de conocer distintos destinos neuquinos. Muchos de los grupos participantes ya formaron parte de esta propuesta, que busca generar nuevas experiencias y fortalecer los vínculos entre las personas mayores.