Avanza un nuevo modelo habitacional en Neuquén: viviendas para adultos mayores y pileta climatizada

La ciudad de Neuquén avanza con la construcción de un nuevo complejo destinado a adultos mayores que contará con 32 viviendas, un Centro de Día y una pileta climatizada. La obra se desarrolla en el barrio La Sirena y busca integrar en un mismo espacio soluciones habitacionales, servicios y propuestas recreativas.

El proyecto forma parte de Neuquén Habita, el plan habitacional puesto en marcha por el Gobierno provincial para ampliar la infraestructura y atender el déficit de viviendas. En este caso, la iniciativa incorpora además servicios de salud primaria y espacios recreativos, educativos y deportivos destinados a quienes residan en el complejo.

La obra supera el 89% de avance

Según la información oficial, los trabajos alcanzaron un 89,65% de ejecución y se encuentran en su etapa final. La Provincia informó que la inversión asciende a 2.400 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos provinciales.

La obra se encuentra en su etapa final de ejecución y contempla diferentes servicios para adultos mayores.

La previsión es que el nuevo complejo pueda ser inaugurado durante el último trimestre de 2026. Además de las 32 unidades habitacionales, uno de los aspectos particulares del proyecto será la disponibilidad de una pileta climatizada y un Centro de Día dentro del mismo predio.

Un modelo que podría extenderse al interior de Neuquén

La iniciativa apunta a que los adultos mayores puedan contar no solamente con una vivienda, sino también con espacios destinados a promover la autonomía, la integración y la vida comunitaria. Las instalaciones permitirán concentrar actividades recreativas, deportivas y de cuidado dentro del complejo.

El Gobierno provincial anticipó que ya se proyectan complejos de características similares en otras localidades de Neuquén, con viviendas, centros de día y piletas climatizadas. La iniciativa se enmarca en la estrategia de Neuquén Habita para atender las necesidades habitacionales de diferentes grupos etarios.

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que el déficit habitacional alcanza a distintos sectores de la población y vinculó este tipo de proyectos con la planificación provincial de infraestructura. En ese sentido, señaló que la utilización de recursos provinciales tiene entre sus prioridades la ejecución de viviendas, hospitales, rutas y escuelas.