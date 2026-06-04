El gobernador Alberto Weretilneck regresó de Buenos Aires con una noticia de alto impacto para Río Negro: el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, firmó la autorización de un crédito internacional por 60 millones de dólares para transformar el sistema público de salud y, además, confirmó que a mediados de junio se aprobará un segundo financiamiento por otros 85 millones destinado a producción, riego, electrificación rural y prevención de emergencias. En total, la provincia se encamina a recibir una inyección de 145 millones de dólares para obras estratégicas.

Cómo fue la reunión entre Weretilneck y "Toto" Caputo

La reunión se desarrolló en un contexto en el que Río Negro busca acelerar inversiones y proyectos de infraestructura en distintas áreas. En ese marco, Weretilneck obtuvo el respaldo del Gobierno nacional para una iniciativa considerada histórica dentro del sistema sanitario provincial. Los fondos permitirán avanzar en la digitalización integral de la salud pública, incorporar equipamiento de última generación y mejorar la capacidad de atención en hospitales y centros de salud distribuidos a lo largo de todo el territorio rionegrino.

Además, el programa alcanzará a los 36 hospitales y a los 191 Centros de Atención Primaria de la Salud. La inversión contempla nuevas redes de conectividad, sistemas informáticos, servidores propios, infraestructura tecnológica y herramientas de telesalud para acercar consultas, estudios y prestaciones médicas a las localidades más alejadas. El objetivo es reducir distancias y mejorar la atención en una de las provincias más extensas del país. Por otra parte, la modernización también llegará a las áreas críticas de los hospitales. El plan prevé incorporar tecnología biomédica para quirófanos, terapias intensivas, neonatología, diagnóstico por imágenes, laboratorios, farmacias y centrales de esterilización.

Sin embargo, la agenda con Caputo no se limitó al área sanitaria. El segundo crédito, por 85 millones de dólares, apunta directamente a fortalecer la producción y preparar a la provincia para enfrentar fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. Los recursos financiarán la modernización del sistema de riego del IDEVI, obras de electrificación rural en Guardia Mitre, infraestructura productiva en Negro Muerto y el desarrollo de nuevas áreas bajo riego en la Margen Norte.

Asimismo, contempla herramientas para enfrentar sequías, nevadas, incendios forestales y tormentas de granizo, una de las principales preocupaciones de los productores frutícolas. La incorporación de financiamiento para malla antigranizo aparece como una de las medidas más esperadas por el sector, golpeado en reiteradas ocasiones por eventos climáticos extremos.

Finalmente, Weretilneck y Caputo repasaron otros temas considerados estratégicos para el futuro económico de Río Negro. Sobre la mesa estuvieron el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, el desarrollo del GNL en la costa atlántica, la próxima exportación de oro y plata desde Calcatreu, la recuperación del Tren del Valle y la posible transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial. Una agenda cargada de obras, inversiones y proyectos que buscan reposicionar a Río Negro en el mapa productivo y energético de la Argentina.