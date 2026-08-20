Con una inversión provincial que supera los 288.000 millones de pesos, el Gobierno provincial impulsa un ambicioso plan de infraestructura en San Martín de los Andes que contempla 35 obras finalizadas, en ejecución y próximas a comenzar. Los trabajos abarcan educación, salud, vivienda, conectividad vial, servicios, espacios deportivos y urbanos para dar respuesta a demandas históricas y acompañar el crecimiento de una de las principales ciudades de la cordillera.

Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa destacó el trabajo conjunto con el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti “porque vio las problemáticas de la localidad, avanzó con obras, pero en un momento se quedó solo y apeló a la gobernanza entonces comenzamos a planificar para abordar los distintos problemas en educación y luego seguimos por la vivienda, la salud, la seguridad y obras necesarias para pensar en el desarrollo”.

“El trabajo ordenado y a quienes gestionan por el bien colectivo porque en Neuquén no funciona el ´sálvese quien pueda´, todos nos salvamos juntos porque queremos a Neuquén, porque recibimos a la gente con los brazos y el corazón abiertos y los sumamos para seguir construyendo esta provincia”, señaló Figueroa.

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, indicó que las obras son parte de una decisión política orientada a atender el déficit de infraestructura que durante años afectó a la localidad. “Hay una firme decisión de resolver el déficit de infraestructura que teníamos en San Martín de los Andes”, señaló y remarcó que se trata de “35 obras que en menos de tres años esta gestión de gobierno provincial está llevando adelante”.

Entre las obras ya finalizadas se encuentran el Parque Pocahullo, el asfalto y mejoramiento integral del Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco, intervenciones integrales en la Escuela Primaria 33, la nueva escuela Nº116 de Lago Lolog, la escuela 155 de Pil Pil y la escuela 48 de Lago Hermoso. Además, 38 viviendas, la repavimentación y mejora de la ruta provincial 48, “un corredor estratégico por ser el acceso al hospital local y que estaba destruida”, comentó Bertoldi.

as obras incluyen escuelas, viviendas, rutas y espacios públicos en distintos sectores de San Martín de los Andes.

El plan continúa con obras educativas como los nuevos edificios del CPEM 96 y la EPET 28, ampliaciones en la EPET 31, el CIA 5, el CPEM 13, el CFP 19, la Escuela Integral 3 y la Primaria 33. A esto se suman 34 viviendas y 64 lotes con infraestructura en Caleuche y la conexión de agua potable para Chacra 30, También se contempla la pavimentación de las rutas 62, 63 y 60 -esta última hacia Mamuil Malal- y el desarrollo urbano integral del barrio Aitue.

La transformación también alcanza al deporte, la salud, el transporte y los espacios públicos, con la Escuela Primaria 86 y su natatorio semiolímpico, el anexo del CEF 9, el Centro de Convenciones, la nueva Terminal de Ómnibus, la pavimentación del acceso norte, el Centro de Atención Primaria de Salud de Chacra 30 y la integración socio-urbana de La Cantera. La agenda incluye además obras estratégicas en el Paso Internacional Hua Hum, que fortalecen la integración regional y el potencial turístico y productivo de toda la zona.

“Todas estas obras en solo tres años”, enfatizó la ministra, quien consideró que el conjunto de intervenciones representa una transformación profunda para la localidad. La apuesta, destacó, es sostener una infraestructura acorde al crecimiento de la comunidad de un Neuquén “que nos representa, que nos integra y que nos prioriza por sobre todo”.