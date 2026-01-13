San Martín de los Andes, ubicada en la Región de los Lagos del Sur, es uno de los principales destinos turísticos de Neuquén durante el verano. Emplazada a orillas del lago Lácar y dentro del Parque Nacional Lanín, combina paisajes de montaña, bosques andinos y playas lacustres ideales para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Las actividades al aire libre son el gran atractivo de la temporada. Caminatas por senderos, paseos en kayak, navegación, pesca deportiva y salidas en bicicleta permiten descubrir el entorno a diferentes ritmos. Las propuestas están diseñadas tanto para familias como para quienes buscan experiencias más intensas y de aventura.

Según datos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero de 2026, la ocupación hotelera alcanzó un 75%, lo que confirma el buen arranque de la temporada. Esta cifra posiciona a la ciudad entre los destinos más elegidos de la provincia.

El Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) mantuvo un alto flujo de pasajeros durante la misma semana, principalmente provenientes de Buenos Aires, lo que refuerza el rol estratégico de la ciudad como puerta de entrada al turismo de verano en Neuquén.

A la propuesta natural se suma una oferta gastronómica variada, junto con ferias artesanales y eventos culturales que animan las tardes y noches. Estas opciones enriquecen la experiencia de los visitantes y promueven el desarrollo de la economía local.