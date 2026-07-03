El gobernador Rolando Figueroa supervisó este viernes el avance de cuatro obras educativas en San Martín de los Andes, donde la provincia ejecuta un ambicioso plan de infraestructura escolar que contempla siete establecimientos entre edificios nuevos, ampliaciones y remodelaciones.

Durante la recorrida participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la ministra de Educación, Soledad Martínez, quienes destacaron que la inversión supera los 20.000 millones de pesos entre obras de ambos ministerios.

Actualmente avanzan trabajos en la Escuela Primaria 313, la EPET 21, el CPEM 13 y el nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIART) 5. Además, continúan las obras del CPEM 96 y de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad 3, mientras que el Centro de Formación Profesional 19 comenzará una vez finalizada la veda invernal.

El Gobierno busca resolver un déficit histórico de infraestructura escolar

El plan de obras forma parte de la estrategia provincial para ampliar la capacidad del sistema educativo y modernizar edificios que, en muchos casos, arrastraban necesidades de mantenimiento desde hace años.

Según explicó Soledad Martínez, solo el Ministerio de Infraestructura invierte más de 15.000 millones de pesos, mientras que Educación ejecuta intervenciones que superan los 5.000 millones.

La funcionaria sostuvo que el objetivo es responder a demandas históricas de las comunidades educativas, muchas de ellas pendientes desde hace varios años.

La EPET 21 supera el 70% de ejecución

Uno de los proyectos con mayor avance corresponde a la EPET 21, cuya ampliación ya supera el 71% de ejecución.

La obra incorpora 294 metros cuadrados, con tres nuevas aulas y un grupo sanitario por planta, además de readecuar circulaciones y salidas de emergencia.

La inversión supera los 1.700 millones de pesos, a lo que se suma una intervención anterior cercana a 98 millones destinada a mejorar accesos peatonales y veredas.

El CPEM 13 incorpora aulas y renueva sectores clave

En el CPEM 13 se desarrolla una ampliación de 236 metros cuadrados, financiada por la Provincia y ejecutada por el municipio.

Las tareas incluyen:

Dos nuevas aulas.

Dos sanitarios.

Un depósito.

Renovación completa de aberturas.

Mejoras en biblioteca y laboratorios.

Readecuación de pasillos.

La inversión supera los 658 millones de pesos.

Además, el establecimiento ya había recibido mejoras cercanas a 290 millones de pesos entre trabajos de mantenimiento y obras realizadas durante el receso escolar.

La Escuela 313 tendrá una renovación integral

La Escuela Primaria 313, ubicada en el barrio La Vega, atraviesa una transformación completa.

Los trabajos incluyen:

Reemplazo total del techo.

Nuevos cielorrasos.

Modernización de sanitarios.

Renovación de carpinterías.

Reacondicionamiento de cocina.

Adecuación de instalaciones de gas y electricidad.

Construcción de rampas para mejorar la accesibilidad.

La inversión destinada a esta obra alcanza los 2.150 millones de pesos.

Martínez recordó que el establecimiento funcionaba originalmente en un antiguo obrador utilizado durante la construcción de represas en la provincia.

El CIART 5 tendrá su primer edificio propio

Uno de los proyectos más importantes es la construcción del nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIART) 5.

La ministra Tanya Bertoldi destacó que la obra comenzó antes del inicio de la veda invernal, lo que permitirá acelerar los tiempos previstos.

El edificio contará con:

1.050 metros cuadrados cubiertos.

Talleres de danza.

Salas de teatro.

Vestuarios.

Camarines.

Aulas de música.

Estudio de grabación.

Espacios para sonido y producción artística.

La inversión supera los 4.150 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses.

Será la primera sede propia del centro artístico, una demanda histórica de la comunidad cultural de San Martín de los Andes.

¿Qué otras obras continúan en marcha?

El plan provincial también contempla otros tres proyectos educativos:

CPEM 96 , actualmente en construcción.

, actualmente en construcción. Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N.º 3 , también en ejecución.

, también en ejecución. Centro de Formación Profesional 19, cuyo inicio está previsto inmediatamente después de levantarse la veda invernal.

De acuerdo con el Gobierno provincial, la intención es que durante 2027 quede resuelta gran parte de la demanda de infraestructura educativa de la ciudad.