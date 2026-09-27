Figueroa expuso ante empresarios españoles la producción hidrocarburífera con foco en el cuidado ambiental

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se reunió este sábado con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) e informó que Neuquén produce más y exportar energía con una calidad ambiental diferencial. La reducción de las emisiones de metano aparece como una condición estratégica para acceder al mercado europeo pero además a Japón y Corea del Sur.

El encuentro con la principal organización empresarial de España, permitió mostrar el proceso de cambio que atraviesa Neuquén y las oportunidades que abre el desarrollo hidrocarburífero.

Uno de los ejes de trabajo fue la proyección internacional del gas neuquino y la necesidad de avanzar hacia una producción con menores emisiones de metano, como parte de una estrategia para darle un atributo diferencial al GNL.

Figueroa recalcó “estamos muy enfocados en reducir las emisiones de metano”, para responder a las exigencias ambientales de los principales mercados energéticos internacionales.

Durante el encuentro internacional Vaca Muerta Metano Near Zero, realizado recientemente en Neuquén, el Gobernador ya había planteado que una menor intensidad de emisiones puede transformarse directamente en una ventaja competitiva para los hidrocarburos neuquinos.

En el caso europeo, las nuevas exigencias sobre las emisiones de metano obligan a los productores y exportadores a contar con sistemas cada vez más precisos de medición, reporte y verificación. Neuquén ya comenzó a incorporar estas herramientas y durante septiembre avanzó en la recepción de los primeros reportes obligatorios del sector.

La provincia también viene trabajando con organismos internacionales para mejorar la detección de emisiones y fortalecer las capacidades técnicas locales.

Encuentro

Figueroa presentó también ante los españoles las oportunidades de inversión que genera la transformación económica y productiva que vive Neuquén.

Desde la organización empresarial destacaron el interés que generan los proyectos territoriales concretos y plantearon la posibilidad de utilizar espacios de vinculación empresarial y foros sectoriales para acercar las iniciativas neuquinas a compañías españolas.

La CEOE reúne a empresas y organizaciones empresariales españolas y constituye uno de los ámbitos de articulación del sector privado de ese país. Para Neuquén, el vínculo abre una vía adicional para presentar oportunidades de inversión y negocios vinculadas con energía, infraestructura, turismo y otros sectores.

Figueroa destacó que el interés inversor también está relacionado con el proceso de ordenamiento que lleva adelante la Provincia y que se refleja en la reducción de deuda, ordenamiento de las cuentas públicas y búsqueda de mejores condiciones de financiamiento para acompañar el crecimiento con infraestructura.





