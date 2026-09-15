Neuquén pone el foco en el cuidado del medio ambiente para desarrollar la industria hidrocarburífera

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa encabezó esta mañana la apertura del evento Vaca Muerta Metano Near Zero 2026, a través del cual se busca generar conciencia sobre la peligrosidad de la emisión de metano nocivo para el medio ambiente, en el marco del creciente desarrollo de la industria hidrocarburífera producto de Vaca Muerta.

En el comienzo de su discurso, Figueroa manifestó: “Quiero contarles los desafíos que estamos viviendo los neuquinos. Somos conscientes del momento de la provincia, uno cuando va en búsqueda de inversiones se fija en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad social, la cual es vital para que se desarrolle cualquier programa económico”.

En ese sentido continuó: “Es bueno destacar lo que le queda a la provincia y qué debe hacer para que todo funcione. La construcción de la sustentabilidad cada vez cuesta más y es un gran desafío que asumimos”.

La distribución de las regalías petroleras

El Gobernador volvió a cargar contra el reparto de regalías producto del desarrollo de la actividad hidrocarburífera. “Cuando cuantificamos dónde van los recursos de un barril de petróleo, debemos saber cómo se reinvierten los mismos, entonces de un barril, depende el precio, el 60% va a costos y utilidades de las empresas. Por otro lado, hay que ver cómo se reparte la renta de un barril entre niveles de gobierno”, comentó en su discurso.

Sobre la misma línea detalló: “En Argentina el 13% de un recurso no renovable queda en la provincia, durante mucho tiempo Neuquén vendió sus recursos a mitad de lo que costaba en el mundo, es decir que estuvimos regalando la mitad de la riqueza por mucho tiempo. Ese porcentaje es mucho menos de lo que le queda a la Nación, donde fluye el 17% de cada valor del barril, y el 10% lo tienen el resto de las provincias, pero más allá del reparto es cómo se utilizan esos recursos que llegan a cada nivel”.

“El resto de las provincias no tienen ningún costo en la producción y se quedan con el 10%, con lo cual Neuquén contribuye al desarrollo de otras jurisdicciones. El problema es cuando las mismas no generan desarrollo y sus habitantes migran hacia Neuquén en búsqueda de oportunidades laborales, con lo cual eso demanda que Neuquén deba producir bienes y servicios públicos”, expresó el mandatario norpatagónico.

Además describió: “A Nación le llega el 17% y tampoco viene nada para Neuquén, con lo cual en la cuenta es todo ingreso y nada de gastos”, y sentenció: “Queremos que se estabilice la economía del país, somos una provincia federal, integrada y solidaria, ahora bien, el 13% que tenemos debe reinvertirse en bienes y servicios públicos, Neuquén se reconfiguró y el 82% del costo salarial va a salud, seguridad y educación”.

El Neuquén del mañana

Rolando Figueroa indicó en su discurso que “los ingresos de Neuquén van a pagar las deudas y a construir infraestructura, porque este fenómeno migratorio (ingresan 100 personas por día) requiere bienes y servicios públicos, con lo cual se nos va el 13% que nos entra por regalías, el esfuerzo lo hacemos acá”.

“¿Qué vamos a dejar para mañana?”, se preguntó Figueroa y respondió: “Reinversión de fondos públicos que reactiven y generen externalidades positivas en cada inversión que realice la provincia, hectáreas bajo riego, la posibilidad de tener más rutas e infraestructura”.

El cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la actividad

Hacia el final de su discurso habló del objetivo del evento en sí mismo. “Por otro lado lo importante es el cuidado del medio ambiente, acá hacemos punta, más allá que al mundo no le importe, para nosotros es muy importante”.

Detalló que “llegamos a tal cinismo que potencias (hizo alusión a China) fabrican autos eléctricos, pero el 30% proviene del carbón, entonces es un esfuerzo titánico que hacemos desde lugares emergentes con seguridad energética y nuevas energías, estamos trazando que el objetivo sea cero emisiones, pero ahora debemos cuantificar, trabajar y disminuir, porque estamos convencidos de que el mundo tomará conciencia de lo que está sucediendo”.

“Si podemos salir con una calidad de gas y de petróleo diferenciado, en emisiones con un sello patagónico, donde el Gas Natural Licuado (GNL) se produzca desde la Patagonia, creo que estaremos generando algo distinto”, comentó el gobernador de Neuquén.

Por otro lado, sostuvo que a fin de mes participará en París (Francia) de una serie de encuentros con representantes de países europeos con el objetivo de vender el GNL que se produce en la región.

“Neuquén está mirando el futuro, todos los que estamos acá tenemos que saber que esto es un desafío generacional y está en cada uno cómo queremos quedar designados en los libros de historia”, concluyó Figueroa.





