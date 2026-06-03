Neuquén volvió a mostrarse ante el mundo como una de las provincias con mayor peso económico y energético del país. Esta vez fue en España, donde el gobernador Rolando Figueroa encabezó una jornada de trabajo con empresarios e inversores organizada por la Embajada Argentina.

El encuentro reunió a representantes de distintos sectores económicos interesados en el desarrollo energético argentino y tuvo un eje central: la capacidad de Neuquén para sostener proyectos a largo plazo en medio de un escenario internacional que mira cada vez más de cerca a Vaca Muerta.

“Con condiciones de crecimiento que se van viendo a cada día, Neuquén es una provincia que atrae inversiones porque las promueve”, aseguró Figueroa durante su exposición.

El mandatario compartió la actividad con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, y con la jefa de la sección Económica, Comercial y de Inversiones de la sede diplomática, María Paula Mac Loughlin.

Una provincia que busca mostrarse estable

Durante el encuentro, Figueroa insistió en un punto que apareció varias veces a lo largo de su presentación: la previsibilidad. Frente a empresarios que analizan dónde colocar inversiones millonarias, el gobernador sostuvo que en Neuquén “nunca hemos cambiado las reglas de juego”.

También remarcó la existencia del régimen Invierta Neuquén, pensado para facilitar la llegada de capitales a distintos sectores productivos.

“La idea de estas conversaciones es que ustedes puedan creer e invertir no solo en Argentina, sino particularmente en Neuquén. Somos una provincia que hemos ido logrando confianza a través del tiempo”, afirmó.

La exposición buscó mostrar una provincia que ya no aparece solamente asociada al petróleo y al gas, sino también a infraestructura, empleo, formación técnica y planificación económica.

Los números que mostró Neuquén

Figueroa repasó indicadores económicos y sociales para explicar el crecimiento que atraviesa la provincia.

Detalló que Neuquén creció un 31% en el Producto Bruto Geográfico y aseguró que se redujeron los índices de pobreza y desocupación a partir de programas de empleo y capacitación vinculados a la actividad energética.

En ese contexto mencionó el desarrollo del Instituto Vaca Muerta y el programa de becas provincial.

Además, destacó el peso que hoy tiene Neuquén dentro de la economía nacional: con apenas el 1,5% de la población argentina, aporta el 5,2% del Producto Bruto y el 6,4% de las exportaciones.

“Pasamos a ser ya la cuarta provincia que más le aporta al Producto Bruto Geográfico y más exporta”, señaló.

El objetivo de acelerar el GNL

Otro de los puntos fuertes de la presentación estuvo vinculado al futuro exportador del gas neuquino.

Figueroa habló del avance del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y del interés de la provincia por acelerar obras e inversiones para aprovechar la demanda energética internacional en los próximos años.

“Tenemos para ofrecerle al mundo, solo con la roca de Vaca Muerta, seis veces lo que van a consumir Argentina y Chile juntos en los próximos 30 años”, afirmó.

El gobernador sostuvo que el escenario internacional abre una ventana clave para monetizar esos recursos antes de la transición energética global hacia fuentes más limpias.

En paralelo, explicó que la provincia trabaja en reducir la huella de carbono de la producción para fortalecer vínculos comerciales con Europa.

Patagonia, energía y salida al mundo

La exposición también incluyó una mirada regional. Figueroa destacó el trabajo conjunto con Río Negro y la importancia estratégica de contar con una salida exportadora por puertos patagónicos.

“Salir por un puerto patagónico es muy importante, por lo que significa para el mundo también la Patagonia”, expresó.

La escena en España mostró algo que en Neuquén se repite cada vez más seguido: reuniones internacionales, interés empresario y una provincia que busca posicionarse como uno de los grandes centros energéticos de América Latina.