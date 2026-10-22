Figueroa firmó un decreto que beneficia a 3.730 trabajadores de Salud en Neuquén

Neuquén recategorizó a más de 3.700 agentes del sistema sanitario público de la provincia a través de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de una medida que alcanza a casi la totalidad de la planta de trabajadores del sector.

“Firmamos el decreto para recategorizar a 3.730 agentes de salud pública, alcanzando así a casi la totalidad de la planta provincial. Una medida retroactiva al 1° de enero de 2026”, expresó el gobernador Rolando Figueroa.

Además afirmó: “Sumando los 7.932 trabajadores recategorizados el año pasado, estamos garantizando estricta justicia laboral y respetando las pautas del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para todos los agrupamientos: operativo, administrativo, asistente, técnico y profesional”.

Y concluyó: “Invertir en Salud no es solo adquirir medicamentos, equipamiento o vehículos; también es valorar el compromiso de las y los trabajadores que eligen y sostienen la salud pública neuquina todos los días”.





