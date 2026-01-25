Con el objetivo de seguir consolidando la atención sanitaria en todo el territorio de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud Martín Regueiro, formalizaron la designación de otros 14 profesionales, mediante la firma de 11 decretos. Estas medidas apuntan a cubrir vacantes críticas en hospitales y centros de salud, integrando tanto a nuevos residentes como a especialistas ya formados.

Cabe destacar que estos nombramientos se suman a los 36 realizados en las últimas semanas.

En el grupo de médicos especialistas que se incorporan a funciones efectivas tras completar su formación de posgrado (residencia) se encuentran Leonardo David Cabrera Herrera, designado como médico clínico en el Hospital Castro Rendón; Pilar Sofía Cuervo, como médica tocoginecóloga en el Hospital Zapala; Julieta Vercellone, como médica general en el Centro de Salud San Lorenzo Norte; Flavia Giselle Mari, como médica general en el Centro de Salud Villa Florencia; Victoria Silva Acosta, como médica general en el Centro de Salud Don Bosco; y Selene Abril Rodriguez, como residente de clínica médica en el Hospital Centenario.

Por otro lado, cuatro profesionales inician su especialización en efectores de alta complejidad como nuevos residentes en formación de especialidades críticas: Lilian Nelly Ruth Barros Medel en Neonatología Articulada en el Hospital Castro Rendón; Lautaro Gabriel Ezequiel Muñoz en Medicina General en el Hospital Horacio Heller; y Franco Sebastián Pérez en Cirugía General en el Hospital Castro Rendón.

A esto también se suma además un grupo de profesionales seleccionados para el primer año en hospitales regionales bajo el Decreto 77.

Finalmente, en lo que respecta al personal técnico y la jerarquización mediante concursos y cambios de función, cuatro agentes han sido designados o promovidos para fortalecer áreas operativas y de enfermería: Graciela Elizabeth Tiznado y Andrea Analía Díaz como Licenciadas en Enfermería en el Hospital Centenario; Natalia Vanesa Chicolin como Técnica en Esterilización en el Hospital Centenario; Ana Elizabeth Delgadillo como Instrumentista en el Hospital Rincón de los Sauces; y Roberto Jesús Antonio Antileo, cuya designación por concurso se destinó a diversos centros asistenciales.

Destacan que con estas 14 designaciones, sumadas a las vacantes colectivas para los hospitales de Cutral Co-Plaza Huincul, Zapala y San Martín de los Andes, la Provincia reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la salud mediante la inversión en talento humano calificado y la distribución equitativa de los recursos en toda la provincia.