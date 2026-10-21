Distintas áreas de la Municipalidad de Neuquén realizan tareas de limpieza y mantenimiento para prevenir inundaciones ante el fuerte temporal pronosticado para este jueves.

Lo informó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, quien señaló que el municipio trabaja de manera preventiva desde hace tiempo ante los fenómenos climáticos intensos. Y advirtió que la ciudad deberá prepararse para este tipo de eventos.

El funcionario explicó que las tareas incluyen el mantenimiento y la limpieza de sumideros, pluviales, canales entubados y a cielo abierto. Al respecto, recordó que Neuquén cuenta con 360 sumideros y remarcó la importancia de mantenerlos despejados para garantizar el escurrimiento del agua.

En esta línea, detalló que las rejas de los sumideros impiden el ingreso de residuos, como botellas, cartones, plásticos y nailon, que pueden obstruir el sistema pluvial.

Estos desechos suelen provenir de la basura arrojada desde vehículos, de residuos mal dispuestos en la vía pública o de bolsas que quedan desparramadas cuando se revuelven los cestos.

Haspert también explicó que la geografía de la ciudad influye en la velocidad con la que circula el agua durante las lluvias. “Tenemos una ciudad con una inclinación importante desde la barda hacia el río, eso hace que el agua tome mucha velocidad y, cuando cae mucha cantidad de milímetros en poco tiempo, es lo que satura al sistema pluvial de la ciudad”, comentó.

Pedidos para los vecinos

El subsecretario aclaró que las tareas preventivas no comienzan con la llegada de las lluvias, sino que se realizan con anticipación. Durante los temporales, los equipos se encargan de retirar con rastrillos y bolsas los residuos que se acumulan sobre las rejas de los sumideros, además de evaluar posibles obstrucciones.

Por otra parte, Haspert recomendó a los vecinos y vecinas limpiar las canaletas de sus viviendas y sacar los residuos el viernes. También advirtió que los pronósticos pueden variar debido al viento y al desplazamiento de las tormentas hacia otras localidades, aunque remarcó la importancia de mantener las tareas preventivas.

Por último, pidió no levantar las rejas de los sumideros cuando dejen de captar agua: “No levanten la reja, porque de esa manera ingresan los residuos a ese lugar, hay que hacer otro trabajo para destaparlo y es muy peligroso, se puede caer una persona, un animal o un vehículo, porque si hay mucha agua no lo ves”.