Neuquén capital llamó a licitación para la contratación de los equipos de la Boleta Única Electrónica

La Municipalidad de Neuquén, a través del decreto 1186/2026 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el intendente Mariano Gaido, realizó el llamado a licitación para la contratación de los equipos de la Boleta Única Electrónica, el sistema que se implementará para que los ciudadanos asistan a las urnas en las elecciones del próximo año, aun sin fecha confirmada.

Hace alrededor de tres semanas hizo lo propio el Gobierno provincial, en lo que fue un primer paso para las elecciones provinciales que, muy posiblemente, se desarrollen en agosto del 2027, dos meses antes de los comicios presidenciales.

De acuerdo a lo estipulado en el decreto que fue publicado en el Boletín Oficial de Neuquén, el presupuesto estimado para la contratación del servicio es de $6.100 millones. Se trata de un cálculo en función del padrón electoral que tiene la provincia, con cerca de 630.000 personas en condiciones de sufragar el año entrante.

El decreto de la Municipalidad señala: “Autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional N°24/2026, para la contratación de un sistema electrónico de emisión de sufragios, bajo la modalidad de boleta única electrónica para las elecciones municipales a realizarse en el año 2027 en la ciudad de Neuquén y para el referéndum popular para resolver sobre la aprobación de la enmienda al artículo 53°) de la Carta Orgánica Municipal, dispuesta en el artículo 3°) de la Ordenanza N° 15255, en los términos del artículo 2º) inciso a) de la Ordenanza Nº 7838 y el artículo 2°) del Anexo I del Decreto N° 0425/14 Reglamento de Contrataciones, de acuerdo con los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente decreto”.

La apertura de ofertas para la contratación del sistema electoral se realizará el martes 17 de noviembre a las 10.00 en la sala de reuniones Claudio Emir Silvestrini, ubicada en la intersección de la Avenida Argentina y Julio Argentino Roca.

La Boleta Única Electrónica también se utilizará para la consulta popular en relación a la cantidad de concejales que fijó en 20 el Concejo Deliberante la semana pasada independientemente del crecimiento poblacional de la ciudad.





