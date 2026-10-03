Figueroa y Naturgy avanzaron en una agenda para incrementar las exportaciones de gas a Chile: cuál es el plan para ampliar la capacidad de bombeo

Neuquén trabaja para avanzar en una agenda destinada a incrementar el volumen de exportaciones de la Cuenca Neuquina hacia Chile, con eje en el aprovechamiento de la infraestructura existente y en nuevas oportunidades de integración energética. En ese marco, el gobernador Rolando Figueroa mantuvo un encuentro con el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, en la embajada argentina en Madrid, junto al embajador argentino en España, Wenceslao Bunge.

Durante la reunión, Figueroa y Reynés coincidieron en la necesidad de profundizar el diálogo para encontrar alternativas que permitan ampliar el intercambio energético entre Argentina y Chile. Como parte de ese objetivo, acordaron que en las próximas semanas sus equipos técnicos mantendrán reuniones para definir proyectos y acciones concretas.

El Gasoducto del Pacífico, en el centro de la agenda

Uno de los puntos principales del encuentro fue el aprovechamiento de la infraestructura de transporte disponible. En particular, las partes priorizaron el llenado del Gasoducto del Pacífico, que se encuentra bajo control de Naturgy.

El Gasoducto del Pacífico aparece como infraestructura clave para ampliar el transporte de gas neuquino.

Los equipos analizarán la capacidad actual del sistema y las posibilidades de incrementar el transporte de gas hacia Chile. Según lo evaluado durante la reunión, si la demanda lo requiere existe la posibilidad de ampliar la capacidad de bombeo.

Una eventual ampliación demandaría mayores tiempos de ejecución, pero también podría abrir nuevas posibilidades para el desarrollo energético regional. Entre ellas aparece la instalación de centrales de licuefacción y, a futuro, una mayor participación en la comercialización de GNL en losizar la relación energética con el país vecino.

“Vaca Muerta nos abre una enorme oportunidad para construir una verdadera integración energética con Chile y con toda mercados internacionales", señaló el gobernador.

Figueroa destacó la integración energética con Chile

El gobernador neuquino destacó el potencial que ofrece Vaca Muerta para profundizar la relación energética con el país vecino. “Vaca Muerta nos abre una enorme oportunidad para construir una verdadera integración energética con Chile y con toda la región”, afirmó.

En esa línea, Figueroa planteó que Argentina y los países vecinos cuentan con recursos y capacidades que pueden complementarse para generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.

“Argentina tiene los recursos y nuestros vecinos, infraestructura y salida a nuevos mercados: juntos podemos generar energía, inversiones y desarrollo”, sostuvo.

El mandatario también remarcó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales y generar condiciones de previsibilidad para que los proyectos puedan avanzar. “Para aprovechar todo este potencial necesitamos seguir construyendo confianza, dando previsibilidad y cumpliendo nuestros compromisos. La energía de Neuquén puede ser el motor del desarrollo de toda la región”, concluyó.

Figueroa mantuvo una reunión con Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, para ampliar exportaciones hacia Chile.

Una agenda exportadora que se proyecta hacia nuevos mercados

El encuentro con Naturgy formó parte de la gira europea que Figueroa desarrolló durante la semana, con actividades en España y participación en la Argentina Week de París. La agenda estuvo orientada a profundizar el vínculo con empresas e inversores y a mostrar las oportunidades que ofrece Neuquén.

Entre los principales objetivos aparece la consolidación del potencial exportador de la provincia, especialmente a partir de Vaca Muerta. La estrategia contempla avanzar en la producción de GNL, promover la industrialización del gas en origen y aprovechar las conexiones existentes con mercados regionales.

Además del sector energético, durante la gira se presentaron oportunidades vinculadas con el turismo, la agroindustria y las energías renovables, con el objetivo de diversificar la matriz productiva y atraer nuevas inversiones a Neuquén.