“Vaca Muerta derrama en toda la república”: Figueroa destacó en París el impacto de la producción neuquina

El gobernador Rolando Figueroa expuso este viernes en París sobre las oportunidades comerciales y de inversión que ofrece Neuquén, en el marco de la Argentina Week. Durante su participación en el panel “Perspectiva Argentina: oportunidades comerciales y de inversión”, destacó la trayectoria de la provincia en materia de seguridad jurídica y política y su vínculo con la industria energética desde hace más de 100 años.

Figueroa compartió el panel con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger; el secretario general de la International Chamber of Commerce, John Denton y los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Durante su exposición, el gobernador indicó que, si bien Neuquén es hoy una provincia que está produciendo fundamentalmente gas y petróleo, “nos interesa mucho desarrollar el turismo, la agroindustria y también estamos trabajando mucho para poder generar energía renovable”.

“La transformación de Vaca Muerta ya comenzó”, aseveró el gobernador y expresó que “cuando termine el gas y el petróleo, queremos tener también la posibilidad de generar energía a través de alguna fuente renovable”.

Recordó que Neuquén tiene el 1,5% de la población del país y genera casi el 6% del Producto Bruto Interno. “Próximamente vamos a alcanzar a la provincia de Córdoba y en el 2031 vamos a alcanzar a la provincia de Santa Fe en exportaciones”, indicó y agregó: “Sin embargo, nuestro principal desvelo es que cada uno de los neuquinos viva mejor”.

El crecimiento de la población y la infraestructura

Por otra parte, explicó que Neuquén recibe “una muy importante migración interna”, que se manifiesta en la llegada de unas 100 personas por día y unas 30.000 al año. “Eso nos genera permanentemente nuevos desafíos que requieren mucha inversión pública para la provisión de educación, seguridad, salud y muchas cosas más”, aseveró.

“El retraso de infraestructura que tenía Neuquén lo tenemos que poner al día, porque la creación de la sustentabilidad social es fundamental para el crecimiento de la provincia”, dijo y agregó: “En eso estamos, pero también es fundamental decir que cada una de las inversiones públicas que hacemos tiene que ver con generar externalidades positivas en la economía. Queremos que la economía se desarrolle y crezca”.

Vaca Muerta y las inversiones en petróleo y gas

Respecto del crecimiento de las inversiones en petróleo y gas en la provincia, Figueroa remarcó que “estamos trabajando muchísimo con las operadoras” y consideró que “un gran paso adelante ha sido el trabajo coordinado con el Gobierno nacional”. “Es la primera vez que la Argentina le dio la oportunidad a una provincia productora de poder participar en la redacción de la Ley de Hidrocarburos”, aseveró.

“Durante mucho tiempo, con el paradigma de venta interna de nuestros hidrocarburos, el valor era fijado por decreto. Ese valor era con un paradigma de escasez. Parecía que nos íbamos a quedar sin gas y sin petróleo”, recordó el gobernador.

Luego puntualizó que “cuando comenzamos a trabajar con el fenómeno de la abundancia, ya el mercado pasó a ser el externo. Para trabajar ese mercado externo, era fundamental crear las condiciones”.

Dijo que esas condiciones se generaron a través de la nueva Ley de Hidrocarburos y manifestó que además “se acentuaron las oportunidades a partir del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que hizo mucho más competitiva a la industria”. “Eso nos da la oportunidad de darle seguridad a los operadores”, añadió.

Seguridad jurídica como eje para atraer inversiones

Destacó el trabajo conjunto de todos los actores y remarcó que “hoy la Argentina tiene esta oportunidad de inversión en la oil and gas a partir de la seguridad jurídica. El RIGI da seguridad jurídica por varios años”.

“En la provincia tenemos una historia de seguridad jurídica, seguridad política y también de ser parte de la industria de la energía desde hace más de 100 años”, dijo Figueroa y consideró que “eso nos permite trabajar en coordinación con el Estado Nacional, estar hoy acá difundiendo qué inversiones queremos atraer y fundamentalmente también trabajando en la construcción de esta seguridad jurídica que tiene que trascender los distintos periodos de gobierno”.

Por último, expresó que “las reglas económicas que se han creado, la estabilidad monetaria, la posibilidad de generar un mercado externo que es hacia donde toda nuestra productividad marginal está yendo, sin lugar a dudas pone a Neuquén y a la Argentina en un papel fundamental para generar este desarrollo que estamos necesitando”.

Reunión con Pampa Energía

Como parte de la agenda de la Argentina Week, Figueroa se reunió con el presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin y parte de su equipo para seguir profundizando las gestiones para atraer nuevas inversiones, impulsar proyectos que generen valor agregado y transformar los recursos en más desarrollo y riqueza para los neuquinos.

“Es una gran responsabilidad y un orgullo trabajar para llevar soluciones e inversiones a Neuquén”, señaló Figueroa tras el encuentro y destacó que la provincia “le pone el hombro al crecimiento y al desarrollo de la Argentina”.

A modo de balance sobre la importancia de la Argentina Week, indicó que “hemos tenido muchísimas reuniones y hay mucha expectativa”. Además, destacó que entre las cuestiones que “quedaron en claro” en el evento en París está que “Vaca Muerta derrama en toda la república”.

Dijo que impacta “primero, otorgándole recursos al Estado nacional para que pueda sostener su programa económico y podamos seguir creciendo. Lo hacemos con generosidad y con convencimiento. También derrama en otras provincias argentinas, primero vía ingresos a través de la Coparticipación Federal, pero también con distintas industrias. Más de 3.000 empresas, fundamentalmente de la metalmecánica, de Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires y La Pampa participan en el valor agregado de Vaca Muerta”.