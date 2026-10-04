Operativo 2027: los bastiones petroleros que buscaría absorber Rolando Figueroa en su partido, Comunidad

En Neuquén evitan hablar del tema. La reelección de Rolando Figueroa -o al menos la búsqueda- no es una cuestión que hoy inquiete al Gobierno provincial. De hecho, el mandatario norpatagónico hace foco constantemente cuando es consultado en que él está abocado únicamente a la gestión, la cual está atravesada por el desarrollo de obra pública en todas las localidades del territorio producto de las regalías que genera la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta.

Sin embargo, y aunque todavía falta alrededor de un año, Argentina de a poco entra en clima electoral y esto tiene que ver con la disputa que se dará en las próximas semanas en el Congreso en relación a la reforma electoral, proyecto que desvela al presidente Javier Milei y que implica la eliminación -de no ser posible, la suspensión en 2027- de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según información que publicó Infobae, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli mantendrá encuentros durante los próximos días con gobernadores dialoguistas (todos los que acompañaron a Javier Milei a la Argentina Week en París) para avanzar en el acompañamiento legislativo a dicho proyecto de ley.

El resultado de las negociaciones impactará directamente en Neuquén porque Rolando Figueroa -quien se pronunció públicamente a favor de la quita de las PASO- convocará a los comicios provinciales en función de eso. Es decir que si el Gobierno nacional consigue suprimir las Primarias en la contienda del año entrante, los ciudadanos neuquinos seguramente irán a las urnas entre agosto y septiembre. Pero todo dependerá del Congreso.

Una búsqueda para ampliar su poder territorial

Figueroa tiene la chance de volver a disputar la Gobernación en 2027 porque actualmente transita su primer mandato. Como ya es de público conocimiento, ha construido su poder por fuera de las esferas del Movimiento Popular Neuquino (MPN), algo que en 2023 pudo trasladar a varias localidades estratégicas con candidatos propios dentro de Comunidad, su partido político.

Entre ellas Plaza Huincul, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Plottier, Senillosa, Chos Malal y Añelo.

Sin embargo, actualmente hay muchos municipios que controlan otros sellos partidarios, entre ellos Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes, Centenario, Rincón de los Sauces y Cutral Co, por mencionar algunos casos emblemáticos.

No obstante esto, las más de 30 localidades que tiene la provincia mantienen vigente un Pacto de Gobernanza con el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa, a través del cual hay un compromiso de ambas partes para que se hagan obras y se respete una misma línea que tiene que ver con eliminar los gastos que el Estado considera innecesarios.

Los bastiones petroleros claves de Neuquén

En caso de que Figueroa continúe al frente de la actual gestión de Gobierno -habrá que ver si consigue el respaldo popular-, existen una serie de municipios fundamentales desde los cuales se puede potenciar el desarrollo de hidrocarburos y donde el mandatario podría poner a un soldado que se encuentre dentro de sus filas desde el punto de vista partidario.

Entre ellos está Rincón de los Sauces, territorio hoy liderado por Norma Sepúlveda (Movimiento Popular Neuquino), quien el próximo año deberá abandonar la Intendencia porque transita su segundo mandato.

Otro caso emblemático es el de Cutral Co, el feudo de los Rioseco que es conducido por dicha familia hace casi 20 años. Se trata del único municipio que gobierna el peronismo más duro y donde Figueroa intentará hacerse fuerte en las elecciones 2027, más allá de sostener un vínculo de cordialidad con el actual jefe comunal, Ramón Rioseco.

No está de más recordar que YPF planifica la construcción de una planta para exportar Gas Natural Licuado (GNL) al mundo en la región de la Comarca petrolera, por lo que el conglomerado Cutral Co-Plaza Huincul proyecta un crecimiento económico significativo en los próximos años.

En el resto de los municipios vinculados con la actividad hidrocarburífera (Añelo, Plaza Huincul) Figueroa tiene sus propios alfiles, los cuales dicho sea de paso también podrán repetir al frente de las respectivas intendencias en caso de aspirarlo. Probablemente, empujados por el propio gobernador neuquino.



