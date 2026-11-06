La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) respaldó el paquete de beneficios impositivos que el gobernador Rolando Figueroa anunció para 2027 y destacó su impacto potencial sobre las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor provincial. La entidad, que reúne a cinco cámaras empresarias y representa a más de 600 firmas, consideró que las medidas constituyen un respaldo a quienes invierten, producen y generan empleo en Neuquén.

Entre los principales puntos valorados por la organización se encuentran los incentivos para los contribuyentes cumplidores, la reducción de Ingresos Brutos y las facilidades para regularizar obligaciones fiscales. Para el sector empresario, estas herramientas pueden contribuir a mejorar las condiciones de funcionamiento de las pymes en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera.

Uno de los beneficios destacados es el crédito fiscal de hasta el 20% para las pequeñas y medianas empresas que hayan cumplido con el pago de Ingresos Brutos durante 2026. El saldo podrá utilizarse para cancelar cualquier tributo provincial durante 2027.

La iniciativa apunta a reconocer a los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día. Al presentar el paquete, Figueroa cuestionó que históricamente los mecanismos de alivio hayan estado concentrados en quienes acumularon deudas, mientras que quienes cumplen con el fisco no recibían beneficios equivalentes.

Otro eje del programa es la reducción de Ingresos Brutos, que contempla una alícuota del 2% para más del 83% de las empresas. También incluye alivios para actividades vinculadas con hotelería, gastronomía, profesionales independientes y otros servicios.

A esto se suma una reducción de hasta el 50% del componente provincial del monotributo para las primeras cuatro categorías y un descuento del 25% en el Impuesto Inmobiliario de 2027 para quienes hayan cumplido con sus obligaciones tributarias durante el año anterior.

Fecene también destacó el régimen de regularización de deudas que contempla planes de pago de hasta 36 cuotas, con una condonación de hasta el 100% de los intereses y las multas que no estén firmes.

El esquema busca facilitar que empresas y familias puedan normalizar su situación fiscal. Además, establece la suspensión de embargos hasta el 30 de junio de 2027 para familias y pymes.

El impacto en la cadena de valor de Vaca Muerta

Desde Fecene vincularon el alivio tributario con la necesidad de fortalecer el entramado de proveedores locales que participa del crecimiento energético de Neuquén. La expansión de Vaca Muerta incrementa la demanda de servicios, inversiones y empleo, con oportunidades para empresas de distintos rubros.

La federación sostuvo que acompañar a las firmas neuquinas también significa respaldar a sus trabajadores y sus familias. En ese sentido, planteó que una menor presión impositiva y mayores facilidades de financiamiento pueden contribuir a sostener la actividad y ampliar la participación de proveedores provinciales en la cadena hidrocarburífera. Con su pronunciamiento, Fecene sumó el respaldo de una representación empresaria que reúne a cientos de pymes locales al paquete tributario que la Provincia proyecta implementar durante 2027.