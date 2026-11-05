Rolando Figueroa estuvo este miércoles en el programa A dos voces, que se emite por la señal Todo Noticias (TN). Allí, el gobernador de Neuquén habló sobre las elecciones del 2027, su postura sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la relación que tiene con el presidente Javier Milei.

En primer lugar, el mandatario neuquino ratificó su postura a favor de que se eliminen o suspendan las PASO de cara a los comicios que se desarrollarán en 2027.

Hace tiempo dijimos que era importante eliminarlas o suspenderlas. Creemos que los partidos políticos tienen que dirimir solos sus internas y no tiene por qué pagarlo todo el pueblo”, sostuvo Figueroa.

El gobernador también confirmó que Neuquén irá antes de octubre a las urnas, pero aclaró: “Nosotros siempre llevamos distintas a las nacionales las elecciones, no es que las desdoblamos”. Esto tiene que ver con que, en caso de que se suspendan las PASO, Figueroa ya anunció que los neuquinos irán a las urnas en agosto o en septiembre. Aún no está confirmado.

Figueroa y su relación con el Presidente

“Queremos que la Argentina vaya para adelante y no vuelva para atrás. Falta mucho tiempo. Hoy por hoy apoyamos un proyecto provincial e invitamos a todos los que quieran sumarse”, dijo el gobernador de Neuquén al ser consultado sobre si apoyará la reelección de Javier Milei.

No obstante esto, Figueroa volvió a destacar la buena relación que mantiene con el presidente de la Nación y valoró su política económica enfocada en sostener el equilibrio fiscal.