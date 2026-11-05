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ELECCIONES 2027

Rolando Figueroa ratificó su postura a favor de la suspensión de las PASO: “Los partidos deben dirimir sus internas”

El gobernador de Neuquén también confirmó que desdoblará los comicios provinciales de los nacionales, aunque evitó dar fechas. Destacó además su buena relación con el presidente Javier Milei y apoyó su política económica para sostener el equilibrio fiscal.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 16:17
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Figueroa ratificó su postura a favor de la eliminación de las PASO y respaldó la política económica de Javier Milei.

Rolando Figueroa estuvo este miércoles en el programa A dos voces, que se emite por la señal Todo Noticias (TN). Allí, el gobernador de Neuquén habló sobre las elecciones del 2027, su postura sobre las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la relación que tiene con el presidente Javier Milei.

En primer lugar, el mandatario neuquino ratificó su postura a favor de que se eliminen o suspendan las PASO de cara a los comicios que se desarrollarán en 2027.

Hace tiempo dijimos que era importante eliminarlas o suspenderlas. Creemos que los partidos políticos tienen que dirimir solos sus internas y no tiene por qué pagarlo todo el pueblo”, sostuvo Figueroa. 

El gobernador también confirmó que Neuquén irá antes de octubre a las urnas, pero aclaró: “Nosotros siempre llevamos distintas a las nacionales las elecciones, no es que las desdoblamos”. Esto tiene que ver con que, en caso de que se suspendan las PASO, Figueroa ya anunció que los neuquinos irán a las urnas en agosto o en septiembre. Aún no está confirmado.

Figueroa y su relación con el Presidente

Queremos que la Argentina vaya para adelante y no vuelva para atrás. Falta mucho tiempo. Hoy por hoy apoyamos un proyecto provincial e invitamos a todos los que quieran sumarse”, dijo el gobernador de Neuquén al ser consultado sobre si apoyará la reelección de Javier Milei.

No obstante esto, Figueroa volvió a destacar la buena relación que mantiene con el presidente de la Nación y valoró su política económica enfocada en sostener el equilibrio fiscal.

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