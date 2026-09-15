Figueroa ratificó agosto como mes para ir a las urnas y admitió que “discute” con Gaido, que quiere septiembre

En el marco del evento Vaca Muerta Metano Near Zero 2026, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló en rueda de prensa luego del discurso que brindó e hizo foco en las elecciones de 2027.

El mandatario provincial afirmó que, en caso de que se suspendan para el año que viene las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), impulsará agosto como mes para que los neuquinos asistan a las urnas.

Figueroa admitió en ese sentido que “discute” con el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, quien prefiere septiembre para que se desarrollen los comicios. Esto tiene que ver con que lo más probable es que las elecciones tanto provinciales como municipales se lleven a cabo el mismo día.

Sin embargo, el Gobernador puso paños fríos: “Falta tanto que no estamos en modo electoral, porque es mucho el desafío que tenemos de lo que se está generando, hay que ser conscientes de eso”.

Baja de emisiones de metano para el cuidado del medio ambiente

Sobre este tema, Rolando Figueroa expresó: “Es muy importante que Vaca Muerta y todo lo que estamos desarrollando tenga este horizonte de poder llegar con cero emisiones, pero hay que transitar todo el camino, para eso hay que cuantificar y seguir trabajando. Hemos recibido reconocimientos internacionales al respecto, desde la ONU indicaron que el 100% de las emisiones se informan en Neuquén”.

Sobre la misma línea comentó: “Es decir, estamos a favor de la productividad, del desarrollo, de la seguridad energética, pero siempre con el cuidado del medio ambiente y con la permanente construcción de sustentabilidad social”.

Los que migran a Neuquén desde otras provincias

Figueroa destacó que más de 70 personas por día hacen cambio de domicilio a Neuquén, pero que hay otras que simplemente llegan “para probar”.

“Este año tendremos más de 26.000 nuevos ciudadanos, es un Chos Malal nuevo por año que se genera. Eso demanda bienes y servicios, de hecho alrededor de 5.000 hijos de migrantes vienen en edad escolar mientras que 6.000 nacen en la provincia, eso demanda 150 aulas por año”, detalló el mandatario.

Neuquén y sus indicadores en verde

Figueroa manifestó: “Es mérito de los neuquinos que estamos en verde en cada ratio, algo debemos estar haciendo bien, incluso el dato de que somos la única provincia donde creció la industria”, y describió en ese sentido que “generamos 2.000 puestos de trabajo en blanco”.

“Estamos muy orgullosos de trabajar con las herramientas que hay, somos muy solidarios con el país”, concluyó.