El gobernador Rolando Figueroa reunió este miércoles 22 de octubre a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, con los referentes de las principales cámaras empresariales de Neuquén para avanzar en una estrategia común que permita ampliar la participación de las empresas locales en Vaca Muerta.

La reunión se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo, previo al Encuentro Vaca Muerta: Visión de escala, eficiencia y el futuro de Neuquén, que convocó a más de 700 empresas neuquinas que brindan bienes y servicios a la industria del petróleo y el gas. En el encuentro estuvo presente el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

La iniciativa expresa una de las prioridades de la gestión provincial: transformar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera en más oportunidades para las empresas neuquinas, mayor generación de empleo local y nuevas capacidades productivas. Para eso, Figueroa promovió un espacio de vinculación directa entre YPF y el entramado empresarial de la provincia, con el objetivo de que los proveedores conozcan de primera mano los planes de inversión y puedan prepararse para responder a las nuevas demandas de la industria.

“Esta reunión surgió para poder vincular a nuestros principales aliados. En primer lugar, YPF es nuestro principal aliado en la cuenca neuquina”, sostuvo el mandatario. Y agregó: “Pero nada se puede lograr si no existen actores locales que estén involucrados”.

Participaron representantes de Fecene, Centro PyME-ADENEU, Ceipa, Acipan, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Industriales Neuquinos. La convocatoria apuntó a acercar las proyecciones de la principal operadora de la cuenca a las empresas que integran la cadena de valor y a coordinar las herramientas necesarias para que puedan competir en una etapa de mayor escala y exigencia.

En esa línea, el gobernador anticipó que la Provincia trabajará junto con YPF para identificar qué bienes, servicios y equipamientos demandará la próxima etapa de desarrollo energético, especialmente con la expansión de los proyectos de gas natural licuado (GNL). La intención es que las empresas locales puedan anticiparse, invertir y adecuar su capacidad productiva antes de que se concreten esas oportunidades.

“Vamos a trazar una línea de trabajo para que las pymes locales puedan tener mayor participación en toda la industria. Por ejemplo: ¿qué se va a demandar en esta nueva etapa de GNL? ¿Qué tenemos que hacer los neuquinos para que nos compren a los neuquinos?”, explicó.

La estrategia combina así la articulación con la principal operadora de la cuenca, el acceso a información sobre futuras inversiones y el financiamiento público. El propósito es que las oportunidades que genera Vaca Muerta se traduzcan en capacidades instaladas en Neuquén y no solamente en la contratación de proveedores que llegan desde otras provincias.

En este sentido, el presidente de YPF, Horacio Marín se comprometió ante los referentes de las cámaras empresariales neuquinas a juntarse de forma trimestral.

“Vamos a mostrar todas las litaciones que hicimos, cómo fueron las participaciones de las pymes neuquinas y de esa forma, va a ser todo mucho más transparente”, y sumó: “Cuando nos sentamos y hablamos se solucionan los problemas. Vamos a ser absolutamente transparentes con ustedes”, ratificó frente a los empresarios neuquinos.

Ingresos Brutos: un incentivo

Entre los anuncios de mayor impacto para el sector empresario, Figueroa anticipó que en 2028 las empresas neuquinas que contraten a otras empresas neuquinas y a trabajadores neuquinos no pagarán el impuesto sobre los Ingresos Brutos, según el esquema anunciado por el gobernador.

“Empresas neuquinas que contratan a otras empresas neuquinas, más las que contraten neuquinos, no van a pagar Ingresos Brutos. Así estamos tratando de generar una rueda virtuosa para que nos vaya bien; el trabajo lo tenemos que hacer entre todos”, afirmó.

El mandatario remarcó que la política de Compre Neuquino debe contemplar no solamente la contratación de una empresa radicada en la provincia, sino también las compras que esa firma realiza a sus propios proveedores. “No sirve decir: ‘Bueno, contraten a un neuquino’, pero yo le compro la armadura a Mendoza”, ejemplificó.

El planteo apunta a que el movimiento económico generado por la actividad hidrocarburífera se distribuya a través de una red de empresas locales, con efectos sobre el empleo, la producción y la recaudación que vuelve a la comunidad en forma de infraestructura y servicios.

“Defender Neuquén es defender a las empresas neuquinas. Fortalecemos la cadena de valor y financiamos con tasas bajas los insumos y equipos para ser más competitivas. Así, más trabajo y más oportunidades para todos”, sintetizó el gobernador.

Figueroa también explicó por qué considera necesario ampliar la participación de las empresas locales en la actividad. Según señaló, Neuquén recibe una porción de los recursos que genera la explotación hidrocarburífera, pero debe destinar buena parte de esos ingresos a cubrir las necesidades de infraestructura y servicios públicos de una población que crece de manera sostenida.

“Mi objetivo es que más empresas neuquinas puedan participar de ese valor, porque le genera recursos al Estado, pero, a su vez, se sigue generando empleo genuino, neuquino”, sostuvo.

El encuentro dejó planteada una agenda que combina previsibilidad para los proveedores y coordinación con YPF. La estrategia impulsada por Figueroa busca que el crecimiento energético no se mida únicamente por los volúmenes de producción y exportación, sino también por su capacidad para generar trabajo, ampliar la participación empresarial neuquina y sostener el desarrollo de la provincia a largo plazo.