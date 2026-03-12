“Estamos acá fundamentalmente porque creemos en una Argentina productiva, porque vamos a colaborar en todo para que la Argentina se ponga de pie”, manifestó hoy el gobernador Rolando Figueroa al participar de un panel de gobernadores en Nueva York, Estados Unidos, durante la Argentina Week.

“Más allá de cualquier discusión política que pueda llegar a existir, todos estamos muy de acuerdo en que la Argentina debe salir adelante y vamos a hacer todo para que sea así”, agregó.

Figueroa compartió la actividad con los gobernadores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Salta y Corrientes. También participaron del evento el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El mandatario neuquino formó parte de un panel dedicado a la energía, el desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura de exportación de gas natural licuado (GNL) y las energías renovables. El presidente de YPF abrió la exposición y luego lo hicieron los gobernadores.

Figueroa destacó que “Vaca Muerta es una condición necesaria, pero no suficiente”. “Es solo una roca que está en muchos otros lugares de la Argentina y también del mundo”, dijo.

Explicó que la existencia de esta roca “de primera clase mundial” es una “condición necesaria”, pero recalcó que también deben existir el interés de las empresas para generar un proyecto económico y políticas de Estado que brinden “seguridad a los inversores y posibilidades de inversión a largo plazo”. “Se hace a través de buenas políticas de Estado que se pueden configurar entre los Estados nacionales y los provinciales”, señaló.

Aseguró que el Estado neuquino “contribuye mucho a la sustentabilidad social”. “No se puede llevar adelante ningún proyecto económico sin sustentabilidad social y tampoco sin el cuidado ambiental que debe existir”, añadió.

Hizo un repaso de la historia de la provincia en la explotación de hidrocarburos y destacó que se avecina una “nueva etapa”, a partir de la “mirada que nos va a permitir que nuestro gas y nuestro petróleo salgan por barco por la vecina provincia de Río Negro”. “Es fundamental para esto poder generar una macroeconomía estable”, indicó.

“Sin medidas acertadas de política monetaria, fiscal y de comercio exterior no se puede trabajar. En la Argentina en los últimos tiempos se han dado muestras claras de ello”, manifestó Figueroa y destacó la importancia del RIGI para la llegada de inversiones “en el corto plazo”.

“En el mediano plazo tenemos ya que invertir y configurar todo para que la Argentina pueda despegar de la mano del GNL. Y en el largo plazo, tenemos que generar esa confianza que permita al inversor tener una mirada mucho más allá”, agregó.

El gobernador expresó que los Estados provinciales deben lograr una “monetización del subsuelo” que permita que “nuestras economías puedan seguir creciendo cuando ya no exista el gas y el petróleo”.

Destacó las mejoras que se han logrado en Vaca Muerta en materia de eficiencia y consideró que se debe lograr “en los diferentes eslabones de la cadena formativa de precios”. “Sabemos que tenemos que ser muy competitivos y que vamos a competir contra los mejores”, aseveró.

También remarcó la importancia del trabajo conjunto con las empresas operadoras, tanto en materia de infraestructura, como en el programa provincial de becas Gregorio Álvarez y en el Instituto Vaca Muerta. “La sustentabilidad social resulta algo fundamental”, dijo.

En la apertura del encuentro, el ministro Caputo consideró que “el orden macroeconómico ayuda” a que las inversiones “se materialicen”. “Es para valorarlo y mucho”, indicó.

El presidente y CEO de YPF destacó que “Vaca Muerta es la clave para que Argentina exporte entre 40 y 50 mil millones de dólares a partir de 2032”. Indicó que el RIGI fue muy importante para el proyecto de GNL y agradeció al gobernador neuquino por el trabajo conjunto y “la visión de largo plazo”.

Marín remarcó la relevancia de que “estén tantos gobernadores acompañando” y consideró que “es una muestra de seriedad para que Argentina despegue definitivamente”. Sobre el trabajo que se desarrolló durante la Argentina Week, aseguró que “fue muy exitoso y vi muchísimo interés”. “Una cosa que hicimos todos fue no hablar de nuestras compañías, sino que hablamos sobre Argentina y eso fue muy importante”, finalizó.